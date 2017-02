Cinthia Raasch: Curso de medicina em Jaraguá do Sul terá aulas a partir de março de 2018

Portal Jaraguá 17/02/2017 | 08h01

A Estácio de Sá anunciou que as aulas do curso de medicina em Jaraguá do Sul começarão em março de 2018. A informação foi passada ao secretário de Educação, Rogério Jung. Na reunião, o reitor, Rafael Andres Vitalli, confirmou que serão 50 acadêmicos, que logo no início das aulas já estarão integrados com a rede de Saúde da Família. Nos últimos dois anos do curso, os estudantes farão residência médica em hospitais conveniados com a instituição de ensino. A Estácio de Sá ainda está avaliando a possibilidade de construir uma estrutura própria ou alugar um imóvel.



Áreas interditadas serão reavaliadas



Marcelindo Gruner (PTB) informou, durante a sessão da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul desta quinta-feira, que os imóveis interditados pela Defesa Civil serão reavaliados. Segundo o líder de governo, algumas áreas estão há sete anos sem incidentes e devem passar por novo estudo. O vereador defende que quase bairros inteiros foram prejudicados, como o Rio Molha, Águas Claras e o Boa Vista. Com a interdição, não é possível ocupar os imóveis. Marcelindo diz que a pressão para a reavaliação já vem de meses. Ainda não há data, mas um grupo técnico de Brasília virá a Jaraguá para a nova análise das áreas.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Denúncia de nepotismo



O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Guaramirim Evaldo Junckes, o Pupo (PT), protocolou denúncia por nepotismo contra o atual presidente da casa, Osni Bylaardt (PMDB). Pupo questiona a nomeação de Harlay Janine Bylaardt como diretora-geral do Legislativo. A denúncia foi feita ao Ministério Público. Harlay é esposa de Nilson Bylaardt, sobrinho de Osni e ex-prefeito do município. A diretora termina neste ano o curso de direito e foi convidada para assumir o cargo pelo presidente, que diz ter necessidade de contar com alguém de confiança por perto. Osni afirmou que está analisando a questão. Questionado se possuía respaldo legal para a nomeação, ele disse que ainda está estudando o caso e nesta sexta-feira, após obter mais informações, comentará a situação. O setor jurídico da casa prepara parecer.



Emenda proíbe



Uma emenda da Lei Orgânica de Guaramirim, de 2008, veda a conduta de nepotismo. Até aquele ano, não havia restrição expressa. O texto tem trecho parecido com o da súmula vinculante nº 13, do Superior Tribunal Federal (STF). A emenda, resumidamente, diz que nepotismo é nomear cônjuge ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança. Vale lembrar que a súmula do STF foi usada na defesa de Cecília Konell quando nomeou o marido e a filha na Prefeitura de Jaraguá. Os advogados extraíram a conclusão de que a proibição não se enquadra a agentes políticos, nesse caso, secretário e chefe de gabinete. A ex-prefeita foi condenada em primeira instância.



Agora é esperar a verba



De volta a Corupá, o prefeito João Gottardi e o secretário de Saúde Irineu Pasold avaliam como positiva a viagem a Brasília em busca de emendas parlamentares. Os dois encaminharam nesta semana 23 solicitações aos deputados federais e senadores Paulo Bauer e Dalírio Beber. As verbas são para as áreas da saúde, assistência social, infraestrutura e agricultura.