Cinthia Raasch: Corte na cultura causa polêmica em Jaraguá do Sul

Como era de se esperar, a medida de Antídio Lunelli de cancelar o principal edital de apoio a artistas locais repercutiu mal no meio cultural de Jaraguá do Sul, e se fala em manifestação. O recurso da extinta Fundação Cultural, hoje Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, somaria R$ 795 mil em projetos, por exemplo, de dança, música, teatro, circo, literatura e artesanato. Provavelmente se a fundação tivesse sido mantida, a verba não teria sido suspensa. Uma fundação tem mais autonomia que uma secretaria. Do jeito que ficou, o Executivo tem mais mobilidade para alocar recursos em outras pastas. Como mencionou Argos Burgardt, secretário de Administração, a prioridade agora é pagar dívidas do ano passado. O secretário também argumenta que a queda no repasse de ICMS obriga a Prefeitura a tomar medidas impopulares. O vice-prefeito Udo Wagner é presidente da Scar. O que será que ele achou da decisão?



Vai ficar assim?



Neste fim de semana, a gasolina comum em Jaraguá chegou a ficar mais barata do que em Joinville. O valor médio de R$ 3,67 caiu para R$ 3,39 por litro. Nas redes sociais, circulou uma mensagem alegando que a promoção era uma iniciativa dos postos pequenos frente à maior rede da cidade. Mas, no fim, quase todos diminuíram. Os postos são livres para estipularem o preço. Em geral, o que se vê é que quando um reduz a margem de lucro e passa a atrair mais clientes, outros abaixam o valor também. Mas os donos de postos costumam dizer que fica difícil manter o negócio. Hoje, o ICMS no Estado é calculado sobre o valor de R$ 3,76 — que é o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) em vigor nesta quinzena.



Dirija pela vida



O novo slogan do Programa Trânsito + Seguro é Seja responsável, dirija pela vida. Esse conceito norteia as peças publicitárias da campanha, que apresenta dados de ocorrências no município e depoimentos de vítimas e familiares de quem perdeu a vida no trânsito. As mensagens serão divulgadas em plataformas de comunicação, como rádios, jornais, outdoors, portais de notícias e em redes sociais. Além disso, a campanha terá blitze educativas, intervenções em ambientes públicos e depoimentos exibidos antes das sessões de cinema de Jaraguá e de eventos que aconteçam na Scar. A campanha será veiculada até meados de abril. O programa foi lançado em novembro pelo Comitê de Trânsito, formado por mais de trinta entidades jaraguaenses, com parceria das polícias Militar e Civil e a Prefeitura.



Pensando na Schützenfest



Alcides Pavanello foi escolhido como presidente da comissão central organizadora (CCO) da 29ª Schützenfest, que será realizada entre os dias 9 e 19 de novembro.



IPTU de Corupá



Em Corupá, os carnês do IPTU começam a ser entregues em março. A primeira parcela ou pagamento em cota única precisam ser quitados até 15 de abril. Os descontos para quem pagar à vista vão de 10% a 20%. Neste ano, o IPTU, que sempre tinha vencimento em março, passou para abril por causa da readequação do sistema de cobrança de boleto implantada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Serão entregues aproximadamente de 5.500 carnês, com previsão de arrecadação de R$ 2,3 milhões. O reajuste foi de 8,5%.