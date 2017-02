Cinthia Raasch: Cedup de Guaramirim ainda não está totalmente pronto

Portal Jaraguá 21/02/2017 | 08h01

Em Guaramirim, o que se dizia que estava pronto, ainda recebe os últimos retoques. No Centro de Educação Profissionalizante (Cedup), falta finalizar a instalação elétrica, fazer a calçada na parte exterior e terminar detalhes de acabamento. Apesar de fazer quase sete anos que a ordem de serviço for assinada, o que falta é coisa rápida para se executar e nem adianta correr porque, assim como em outros Cedups do Estado, ainda faltam os móveis e equipamentos para haver condições de ter aulas. A Secretaria de Estado da Educação informou que solicitou ao Ministério da Educação permissão para usar a verba que sobrou de um pacote de obras — que foi investido e rendeu — para a compra de mobiliário. Não há prazo para o MEC responder, assim não existe nem estimativa para o início dos cursos técnicos. Até agora, a obra às margens da BR-280 já custou R$ 10,5 milhões, com verba dos governos federal e estadual.



Verba para pavimentar



Na sexta-feira passada, uma comitiva de Guaramirim entregou pedido de R$ 4 milhões ao governador Raimundo Colombo. A solicitação foi feita durante encontro do PSD. O recurso é para a pavimentação das estradas Bananal do Sul e Jacu-açu. Na comitiva estavam o ex-prefeito e presidente municipal do partido, Lauro Fröhlich; o atual prefeito, Luis Chiodini (PP); e os vereadores Adilson Comim (PSD) e Ramon Castro (PSD).



Quem não pede não ganha



Aliás, Guaramirim está atirando para tudo quanto é lado. Há duas semanas, um grupo foi a Brasília pleitear recursos das emendas parlamentares. Na semana passada, além dos pedidos ao governador, teve também a Marco Tebaldi (PSDB). O presidente municipal da sigla e secretário municipal de Infraestrutura, Sandro Depin, convidou o deputado para ir ao município. O pedido é por verba para pavimentar 15 mil metros de ruas em sete bairros. Tebaldi se comprometeu a buscar recursos no Ministério das Cidades.



Era da internet discada



Já foram quase dois meses de administração e alguns municípios da região ainda não atualizaram os sites das prefeituras. Em plena era digital, esse tipo de transição deveria ser quase imediata. No portal de Guaramirim, por exemplo, consta até Paulo Veloso como vice-prefeito — ele nem chegou a assumir com Lauro Fröhlich no mandato 2013-2016. No de Jaraguá, até trocaram os nomes, mas as mudanças administrativas ainda não estão bem acertadas. Uma das situações defasadas aparece ao se acessar a aba "Prefeitura". Ali ainda estão como fundações a Cultura, o Esporte e o Turismo. Hoje é tudo secretaria. Corupá exibe banner informando que o portal está sendo atualizado. Já Massaranduba e Schroeder parecem ser os municípios mais em dia na versão online.



Primeira turma de residentes



Na semana que passou, houve a formatura da primeira turma de médicos residentes em Jaraguá. São dois médicos formados pelo Hospital e Maternidade Jaraguá na especialidade de pediatria, sete pelo Hospital São José — sendo três em cirurgia geral e quatro em clínica médica —, e ainda um pela Prefeitura, com especialidade em medicina da família e da comunidade.