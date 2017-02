Cinthia Raasch: Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul define presidentes das comissões permanentes

Portal Jaraguá 10/02/2017 | 08h01

A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul definiu ontem os presidentes das comissões permanentes. Na de Legislação, Justiça e Redação Final, foi eleito Anderson Kassner (PP). À frente da Comissão de Transporte, Obras, Agricultura, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Serviços Públicos ficou Celestino Klinkoski (PP). Na de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social está Eugênio Juraszek (PP), e a Comissão de Finanças e Orçamento tem Marcelindo Gruner (PTB) como presidente.



Convênio da Escola São José firmado



João Gottardi (PP) recebeu nessa quinta-feira, em Florianópolis, o termo de convênio com o governo do Estado que permite ao município passar a administrar a Escola São José por meio de parceria educacional entre o Estado e o município. Com o convênio, a Prefeitura de Corupá assume oficialmente a escola que tem 509 alunos matriculados. As aulas começam na segunda-feira. Um segundo convênio ainda deve ser assinado para oficializar o repasse dos recursos do Fundeb e do salário-educação para o município.



Ponte que caiu



Na segunda-feira, a cabeceira da ponte no limite entre Guaramirim e São João do Itaperiú caiu. Assim, a estrutura precisou ser interditada. Para desviar, é preciso percorrer um trecho de aproximadamente 20 quilômetros.



Suspeitas em candidaturas



Nesta semana, o "RBS Notícias" exibiu reportagem sobre servidores que se afastaram das funções para concorrer nas eleições. A legislação eleitoral prevê esse afastamento remunerado para quem ocupa cargo público. Porém, o Ministério Público de Santa Catarina em Criciúma descobriu casos de pessoas que receberam menos de dez votos, mas que se candidataram e viraram cabos eleitorais de outros candidatos. Isso enquanto recebiam seus salários. Em Schroeder, uma servidora municipal e um agente administrativo estão na lista. A promotoria de Guaramirim, responsável por Schroeder, não está com investigação em curso.



Rede Catarinense de Inovação



O professor Victor Alberto Danich foi empossado na nova diretoria da Rede Catarinense de Inovação (Recepeti). Victor também é gestor do Núcleo de Inovação e Pesquisas Tecnológicas – JaraguaTec da Católica de Santa Catarina. A Recepeti é uma associação civil sem fins econômicos que atua para promover a educação, o desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico e o empreendedorismo inovador no Estado. Sua função é reunir entidades públicas e privadas e proporcionar integração com incubadoras, parques tecnológicos, distritos de inovação e núcleos de inovação tecnológica.



Ataques



A unidade prisional de Jaraguá é citada nos pedidos de transferências de presos desta quinta. Os cartazes espalhados pelo Estado pedem que os detentos sejam encaminhados para Canhanduba, em Itajaí. O governo já disse que não negocia com facção criminosa.