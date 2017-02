Cinthia Raasch: Câmara de Jaraguá do Sul forma as comissões permanentes

Portal Jaraguá 03/02/2017 | 08h01

Nesta quinta-feira, na primeira sessão ordinária do ano na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, foram eleitos os integrantes das comissões permanentes. Na de Legislação, Justiça e Redação Final ficaram Anderson Kassner (PP), Marcelindo Gruner (PTB) e Isair Moser (PSDB). Na de Finanças e Orçamento estão Marcelindo Gruner, Celestino Klinkoski (PP) e Ronaldo de Souza (PSD). Para a de Transporte, Obras, Agricultura, Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Serviços Públicos foram escolhidos Celestino Klinkoski, Eugênio Juraszek (PP) e Ademar Winter (PSDB). Já para a de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social foram eleitos Eugênio Juraszek, Anderson Kassner e Arlindo Rincos (PSD). Todos foram eleitos por unanimidade. Pelo regimento interno, o presidente do Legislativo e os vereadores suplentes não podem participar das comissões.



Avalanche de indicações



Por se tratar da primeira sessão, não houve projetos votados, mas não faltou leitura de matérias. Os vereadores começaram os trabalhos lotando a ordem do dia. Foram 45 indicações, dois requerimentos, três moções e quatro pedidos de informação. A maioria dos pedidos é por pavimentação, melhorias no trânsito e academias ao ar livre e parques.