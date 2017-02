Cinthia Raasch: Antídio Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul, faz desabafo na Acijs

Portal Jaraguá 14/02/2017 | 08h01

soltou o verbo na plenária danesra segunda-feira. Ao, solicitou que os promotores ajudassem a buscarpara os problemas da cidade. "Não sei se o Ministério Público está cumprindo o papel dele, mas pegar um livro de leis dentro de quatro paredes é uma coisa", e emendou pedindo que os promotores e oacompanhem as andanças pela cidade. ", e não só coloquem travas, dificultando a situação", cobrou. Um dos últimos inquéritos civis é sobre asdo município.Teve tambémpara os servidores. Antídio contou uma história de que o vice,, há uns dias, pediu ajuda de um servidor para reposicionar divisórias, mas o funcionário respondeu que era concursado apenas para a função de montar móveis. "Se eu estivesse lá, não sei o que faria, seria mais um processo. Já estou cheio de processos."Sobrou também para os munícipes. O prefeito desabafou sobreque recebe no gabinete. "Se vocês soubessem o que a gente escuta, se eu pudesse falar, vocês iriam se arrepiar.paga as contas em dia e não vem pedir coisas. Mas tem gente com carro importado...", deixando no ar as cobranças que aparecem.Sobre as, já alertou: tomará. No relato diante dos empresários,contou também que passou por um cateterismo na quarta-feira da semana passada e no dia seguinte já estava trabalhando. "Se eu tiver que enfartar naquele gabinete [da Prefeitura], vou morrer lá, mas não vou recuar", avisou.O perito nomeado para avaliar se ateve prejuízos na concessão pediu R$ 74.917 pelo trabalho. A juízafixou o valor solicitado como remuneração. A perícia será feito pelo. A Canarinho alega prejuízo de mais de R$ 41 milhões.