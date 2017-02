Cinthia Raasch: Academias ao ar livre de Jaraguá do Sul terão orientação profissional no dia 20

Portal Jaraguá 11/02/2017 | 08h04

No dia 20 de fevereiro, cinco das 28deterão, novamente, orientação de. O serviço será oferecido gratuitamente nas academias do Centro (perto da Câmara de Vereadores), Parque de Eventos, Secretaria de Obras, Água Verde (perto da Igreja São Judas Tadeu) e bairro Amizade. De acordo com o coordenador do, neste primeiro momento, as orientações serão das 7h às 9h em dias alternados. Uma agenda será elaborada a partir de quarta-feira. "Implantado há quatro anos, obteve resultados expressivos no combate a doenças advindas do sedentarismo, bem como na manutenção da saúde, além da socialização entre os participantes", avalia o coordenador do programa.Os sindicatos deestão mobilizados contra a proposta de reforma da, que começou a ser analisada em comissão especial da. No dia 8 de março, a Intersindical da região realizará um seminário para falar dos impactos das mudanças propostas pelo governo Temer. Os palestrantes serão o advogado, especialista em direito previdenciário, e o economista da subseção do Dieese na. No mesmo dia, estão previstas panfletagens nas portas das principais fábricas. Ações deste tipo estão previstas para acontecer em todo o País.aprovou duas moções na assembleia desta semana. Uma de apoio para os professores e outra solicitando a realização de um seminário para agilizar o programa de combate ao maruim. Os vereadores depedem o cumprimento, por parte do setor da educação, da lei que regula o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica. Em 2017, esse piso deverá ser de R$ 2.298. A outra moção é do vereador de, solicitando aos órgãos responsáveis peloque encaminhem a realização de seminário para esclarecer as ações de combate ao inseto., presidente da, também participou de viagem anesta semana em busca de recursos para o município e voltou com impressão positiva das audiências com a bancada catarinense. A comitiva passou pelos gabinetes de 16 deputados e três senadores. Foram encaminhados pedidos de recursos que, somados, chegam a R$ 2 milhões para os setores de infraestrutura turística, desenvolvimento urbano, agropecuário e atenção básica à saúde. As emendas parlamentares devem começar a sair apenas no último quadrimestre do ano, após encaminhamento de boa parte da. Mas quanto antes pedir o recurso, melhor.Assim como em, emos vereadores começaram o mandato cheios dee pedidos à. Os temas que mais aparecem são referentes a melhorias no trânsito, com lombadas, manutenção de ruas e operação tapa-buracos, e investimentos em áreas de lazer.