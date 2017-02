Meio ambiente 24/02/2017 | 12h12

Na manhã desta sexta-feira, a presença de abelhas africanas assustou lojistas no Centro de Jaraguá do Sul. As abelhas foram vistas numa árvore no calçadão da avenida Marechal Deodoro da Fonseca.



Depois de receber várias ligações, os bombeiros foram até o local para fazer a retirada do enxame, que oferecia risco à população.

Os bombeiros informaram que as abelhas foram levadas para uma mata na região do bairro Garibaldi.