Bailinho da Liga e Arrastão de Carnavá animam domingo em Joinville

As marchinhas clássicas e músicas infantis embalaram as crianças que foram pular o Carnaval no tradicional Bailinho da Liga, em Joinville na tarde de domingo. O evento reuniu cerca de 400 pessoas na Liga de Sociedade Joinvilense, que queriam pular e dançar. Os pais também aproveitaram para se divertir.







Yasmin e Isabel foram de havaiana e Monster High

A fantasia de havaiana de Yasmin, seis anos, e a de Monster High de Isabel, oito anos, foram cuidadosamente montadas pela mãe, Elaine Bertling Heidemann, 37 anos. Ela e as meninas nunca tinham pulado o Carnaval na Liga e aproveitaram a festa para dançar e passar uma tarde em família.



— Estamos muito felizes. Joinville não tem muita opção de Carnaval onde eu possa levar as meninas com tranquilidade, então eu estou aproveitando bastante.



A palavra de ordem no bailinho era uma só: diversão. As crianças também puderam desfrutar da cama elástica, pintura facial, brincadeiras e muitas guloseimas. Para Luciano Cavichiolli, organizador do evento, a intenção é proporcionar uma folia sem preocupações, tanto para os pais quanto para os baixinhos.



— Procuramos não fazer concurso de fantasias porque a finalidade aqui é apenas a brincadeira e não a competição. Assim as crianças podem só aproveitar para brincar. Também procuramos cuidar muito da estrutura, para que todos se divirtam em segurança — conta ele.



Jogando serpentinas e confetes para o ar, os irmãos Nicolas, dez anos, e Luiza, quatro anos, aproveitaram para dançar e gastar energia. Eles vieram curtir a festa junto com a mãe e o pai. Debora Hoofn, 40, conta que o baile já está na agenda da família há três anos.



— Nós gostamos muito de vir e aproveitar o Carnaval aqui. Este ano até a avô das crianças veio.



Uma minnie de vestido rosa observa atentamente os passos ritmados das outras crianças na pista. A pequena Ana, um ano, veio ao baile a pedido do irmão Rafael, de quatro, que queria saber como funcionava o Carnaval. A mãe dos pequenos, Diana Holthausen, 32, conta que mora em Joinville há poucos meses, mas está contente por encontrar na cidade uma opção para aproveitar a festa com as crianças.



— Rafa queria muito conhecer uma festa de Carnaval. Até agora, ele não parou um minuto, chegou e foi para a pista dançar.



Alegria nas ruas



Pelas ruas, a atração foi o Arrastão de Carnavá, organizado de maneira colaborativa. A folia teve como ponto de partida o Museu de Arte de Joinville (MAJ) e seguiu até a rua das Palmeiras Antes dos foliões seguirem pelas ruas, houve um momento de tensão com a Polícia Militar.



Segundo a PM, que sempre é chamada quando ocorrem essas movimentações, o evento não havia sido informado. Após conversas entre participantes e policiais, o passeio foi autorizado a acontecer, porém em meia pista.







