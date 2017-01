Três pessoas morrem em acidente de trânsito na SC-108, em Massaranduba

Morte no trânsito 30/01/2017 | 17h14

Três pessoas morreram em acidente de trânsito por volta das 12h10 desta segunda-feira, no quilômetro 53 da SC-108, em Massaranduba, no Norte de Santa Catarina. A família estava em um Citröen C3, com placas de Joinville.



O Citröen colidiu de frente com uma carreta, com placas de Araucária (PR). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), possivelmente o carro aquaplanou e invadiu a pista contrária.



Os ocupantes do Citröen, Felipe Frankowiak, 25 anos, Franciane Frankowiaki, 31 anos, e Cauan Vitor da Silva, 13 anos, morreram no local. O motorista da carreta foi encaminhado com ferimentos leves ao Pronto-Atendimento de Massaranduba.



A pista precisou ser fechada para o atendimento ao acidente e o trânsito foi bloqueado por cerca de duas horas, sendo liberado por volta das 14 horas.