Prefeito João Gottardi assume o comando de Corupá

Política 02/01/2017 | 08h53

O prefeito eleito de Corupá João Carlos Gottardi, o vice Arno Neuber e os vereadores Adalberto Maia, Alaor Duarte, Andressa Fischer Schmitt, Alceu Morretti, Felipe Rodrigues, Lairton Müller, Inês Tamanini Hoch, Sidnei Schwerdtner e Wilson Gessner tomaram posse, no fim da tarde de domingo, para o mandato 2017/2020.



A população, familiares e autoridades lotaram o espaço onde ocorreu a cerimônia. Após a posse, ocorreu a eleição do presidente da Câmara, da mesa diretora e definição dos integrantes das comissões. Alceu Moretti será o presidente da Câmara de Vereadores.



Em seu discurso de posse, o prefeito João Gottardi destacou a transparência e o comprometimento com que assume o comando da Prefeitura de Corupá e falou sobre o envolvimento que será cobrado de todos que compõem sua equipe. Gottardi também ressaltou a importância da parceria entre os poderes Executivo e Legislativo para que possam ser aprovados projetos importantes para o município.



— Faremos um governo direcionado a atender as necessidades da população e para o fortalecimento do município, tornando-o referência em mais setores, como hoje já acontece com a bananicultura, as plantas ornamentais e o turismo ecológico —complementou.



O vice-prefeito Arno Neuber também solicitou o apoio da Câmara para aprovação de projetos, evidenciando que o bem comum deve ser colocado acima dos interesses partidários.



Durante a cerimônia de posse, o ex-prefeito Laureano Rogério Costa entregou as chaves da Prefeitura para o prefeito Gottardi e o vice Arno.