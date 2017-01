Mãe perde um dos filhos gêmeos com necessidades especiais em Jaraguá do Sul

Luto 19/01/2017 | 15h16 Atualizada em

Um dos filhos gêmeos de Tatiani Barbi de Alcantara, moradora de Jaraguá do Sul, morreu na última quarta-feira. Kauan Wolff, de cinco anos, junto com o irmão dele Rodrigo, mobilizou a comunidade de Jaraguá do Sul em uma corrente de solidariedade.



Tatiani havia entrado em contato com o jornal A Notícia em 2015 e em 2016, pedindo para divulgar sua história. Na época, muitas pessoas ajudaram na arrecadação para compra de botas ortopédicas para os meninos, além de arrecadar dinheiro para construção de uma casa. Kauan tinha hidrocefalia e Rodrigo tem paralisia cerebral. Os dois frequentavam duas vezes por semana à Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae).



Ela contou que levou o filho ao médico, pois estava muito tempo com vômito.



— Me disseram que era virose, aí levamos pra casa —, contou.



No entanto, o menino passou mal e não resistiu. No atestado de óbito consta que Kauan faleceu devido a um infarto.



Atualmente, a mãe ainda enfrenta dificuldades financeiras para conseguir remédios, fraldas, alimentos especiais necessários e uma casa para morar.



— Tudo está muito complicado, qualquer ajuda neste momento difícil é bem-vinda.



O velório de Kauan ocorre nesta tarde, na casa deles, na rua João Bertoli, 312, Bairro Água Verde.



Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com ela pelo telefone: (47) 99265-0194.