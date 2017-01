Homem é morto a tiros em Jaraguá do Sul

Segurança 09/01/2017 | 09h52 Atualizada em

Um homem de 47 anos foi assassinado a tiros em Jaraguá do Sul. Ele foi encontrado em uma vala na madrugada desta segunda-feira, na rua Manoel Francisco da Costa, no bairro João Pessoa. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois disparos, depois de uma discussão que envolveu outras duas pessoas.



Um dos homens que teria participado, de 30 anos, contou à PM que a vítima e ele já haviam se desentendido diversas vezes e que já teria recebido ameaças. Nesta madrugada, pouco depois da meia-noite, segundo o suspeito, a vítima chegou pelos fundos da residência dele, armada com um machado. Depois, teria quebrado a porta de vidro dos fundos da residência e ameaçado as pessoas presentes no local.



Leia mais notícias de Jaraguá do Sul e região no AN.com.br



O suspeito contou à PM que eles entraram em luta corporal. Neste momento, o pai do suspeito efetuou um disparo contra a vítima que, mesmo assim, teria continuado a luta. Então, o homem fez o segundo disparo.



O homem suspeito de atirar contra a vítima fugiu em um Ford Fiesta de cor prata. A polícia fez buscas pela região, mas ele não foi localizado. O outro envolvido foi encaminhado para a delegacia. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela PM.