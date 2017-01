Clenilton Carlos Pereira assume o executivo em Araquari, no Norte de SC

Política 02/01/2017 | 10h49

Clenilton Carlos Pereira (PSDB) e seu vice Ludgero Jasper Junior (PR) tomaram posse, no domingo (1), em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores de Araquari. O evento contou com a participação de autoridades locais e representantes políticos. Durante a posse, o novo prefeito, que assume a gestão 2017/2020, afirmou que seu governo será realizador e transparente.



— Nós levantamos em nossa campanha a bandeira da realização e da transparência e é isso que a gente tem levado também para os secretários que farão parte da nossa equipe. Nós queremos realizar muito, fazer as coisas acontecerem, porém, com muita transparência, com muito pé no chão. Vamos sonhar bastante, mas, aquele sonho sempre dentro de nossa realidade.



Quanto aos planos para a cidade do maracujá, o prefeito diz que ele, seu vice e a equipe que assume a nova gestão já têm realizado algumas reuniões, e que seu desejo era na posse poder anunciar algumas ações emergenciais, porém, precisará se inteirar da atual situação da Prefeitura, para então anunciar ações.



— Durante as primeiras semanas, assim que tomarmos conhecimento sobre a situação financeira da Prefeitura, nós anunciaremos as ações de início de governo, mas, os planos para a cidade são muitos — conta.



Afirma ainda que existem várias prioridades, contudo, que serão alinhadas no início de seu mandato. Um dos compromissos assumidos em campanha e que ele pretende logo analisar é a cobrança da taxa de lixo do município que tem sido motivo de constantes reclamações dos moradores, devido o valor.



A saúde e educação também estão entre as prioridades do novo governo. Na saúde será preciso confirmar os pontos fracos para fortalecê-los ou modificá-los. O prefeito comenta que durante a campanha, a saúde foi a área que mais recebeu reclamações e ela receberá atenção especial. Assim como a educação.



— Nós precisamos trabalhar a questão física de nossas escolas e Centros de Educação Infantil, onde algumas estão em situação precária e, já cuidar do processo seletivo para a contratação de professores e profissionais para que a cidade não pare.



Durante a cerimônia, também aconteceu à posse dos secretários municipais da nova gestão. Foram empossados 12 secretários, dois presidentes de fundações, dois subprefeitos, a presidente do Instituto da Previdência Social dos Servidores Públicos de Araquari (Ipremar) e a chefe de gabinete.



Conheça a equipe



- Secretário de Gestão de Pessoas: Adriano Silvano.

Adriano é formado em Sistemas de Informação e atua a seis anos como proprietário de uma empresa de Recursos Humanos em Araquari.

- Secretário de Obras e Serviços Públicos: Paulo Cunha.

Paulo é empresário no ramo da construção civil.

- Secretário de Turismo, Lazer e Esporte: Paulino Sérgio Travasso.

Paulino é formado em Administração de Empresas, atuou por três mandatos como vereador, dois mandatos como vice-prefeito e por quatro anos foi Secretário de Turismo, Lazer e Esportes de Araquari.

- Secretária da Educação, Cultura e Desporto: Rose Cléia Vigolo.

Rose Cléia é graduada em pedagogia e mestre em educação. Professora, administradora escolar e empresária, Rose Cléia atuou também como Secretária da Educação de 2009 a 2012.

- Secretário de Assistência Social: Josué Vieira.

Josué também tem experiência na área pública, onde já atuou como vereador em 1993, vereador suplente em 2000, secretário da Saúde, secretário de Planejamento e vereador de 2013 a 2016.

- Secretário da Saúde: Miguel Pan.

Miguel é formado em Administração de Empresas e Gestão Financeira e atuou por 40 anos no Grupo Sinuelo.

- Secretário de Agricultura e Pesca: Nelson Silveira.

Nelson é empresário e atuou até os 20 anos como agricultor. Conhece de perto as dificuldades do campo e as demandas da agricultura.

- Secretário de Governo e Comunicação: Hermes Defaveri.

Hermes é empresário e tem experiência em gestão pública. De 2013 a 2016 atuou como vereador em Araquari. Também atuou por um ano como Secretário de Obras da cidade.

- Secretário de Administração e Finanças: Jaime da Silva Duarte.

Jaime é advogado, formado em direito e letras. Com experiência na área pública, atuou como vereador por dois mandatos em Joinville e também foi Deputado Estadual.

- Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão: Jaime Gregianin.

Jaime é empresário, formado em Gestão Comercial. De 2005 a 2013, atuou como diretor executivo da empresa Fibratec Piscinas. Em 2011 criou a Autoescola Araquari.

- Secretário de Habitação: Gilmar Senes

Gilmar é bacharel em teologia e técnico em Administração de Empresas e Sistema de Informação. Atuou como secretário de Assistência Social, secretário de Agricultura e foi vereador de 2013 a 2015.

- Secretário de Desenvolvimento: Edson Manoel Pereira.

Edson é empresário.

- Presidente da Fundação Municipal de Cultura: Sueli Hreisemnou de Oliveira.

Sueli é formada em Pedagogia e Administração Escolar, Ciências e Letras. Atuou como diretora e coordenadora escolar de 1965 a1991. De 1993 a 1996 foi Secretária Municipal de Promoção Social e atuou ainda como Presidente da Fundação Municipal de Cultura de 2013 a 2016.

- Presidente da Fundação do Meio Ambiente: Graciliano David Cardoso.

Graciliano atuou como bancário por 23 anos. Em Araquari já foi secretário do Desenvolvimento Econômico, subprefeito do Itapocu, secretário adjunto de Gestão de Pessoas e secretário adjunto de Habitação.

- Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Araquari (Ipremar): Sheila Cristina Anacleto.

Sheila é formada em Serviço Social e atua como funcionária pública há 16 anos, onde já trabalhou na pasta de Recursos Humanos e no setor de Cadastro Único para programas sociais.

-Subprefeito do Itapocu: Fábio Lima Junior.

Fábio é empresário, atuou como secretário adjunto de Turismo em 2014 e foi quarto suplente de vereador em 2016.

-Subprefeito do Itinga:Neuzir Hélio Machado.

Neuzir é empresário e atuou em dois mandatos como vereador em Araquari.