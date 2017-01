Cinthia Raasch: Suplentes do PMDB assumem na Câmara de Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 14/01/2017 | 08h03

Os suplentes do PMDB já foram empossados na Câmara de Jaraguá. Primeiro foi Jackson Ávila, no lugar de Rogério Jung — que assumiu a Secretaria da Educação. E nesta semana, Jaime Negherbon foi empossado vereador como suplente de Natália Petry, a nova secretária de Cultura, Esporte e Lazer. Os dois trocaram de sede: Jaime era o vice-prefeito de Dieter e Natália havia sido reeleita para o Legislativo.



Lua de mel



O clima entre os poderes de Jaraguá não poderia estar melhor. Na Câmara, das 11 cadeiras, sete são da situação. Antídio Lunelli tem circulado por lá em clima de harmonia e integração. O tom amistoso também se estende ao relacionamento com a Associação Empresarial. Como diz Pedro Garcia, presidente da Câmara: "O bom relacionamento deixa o local de trabalho mais produtivo". Tanto acredita nisso que no fim do mês fará reunião com todos os funcionários sobre o clima amistoso.



Conhecendo



O prefeito, aliás, tem circulado bastante. Já andou pela estrutura do Executivo e do Legislativo e na quinta foi a dois centros municipais de educação infantil que já voltaram a atender. Antídio Lunelli foi acompanhado do secretário Rogério Jung para conhecer o atendimento às crianças de até cinco anos. Desde quinta-feira, seis dos 29 CMEIs funcionam em regime de plantão. Os novos aluninhos começam a ser atendidos a partir de 6 de fevereiro. No mesmo dia, será a volta às aulas nas 31 escolas municipais.



Novo diretor



Neivor Bussolaro é o novo diretor de Desenvolvimento Econômico de Jaraguá, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Serviços e Turismo, do Poder Executivo municipal. Neivor é empresário e ex-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).



Posse



Vicente Caropreso será empossado como secretário de Estado da Saúde na próxima terça-feira. A cerimônia será no Centro Administrativo, em Florianópolis. Os secretários adjuntos serão o médico Murillo Ronald Capella e o economista André Bazzo.