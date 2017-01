Cinthia Raasch: Produtores da região têm boa expectativa para safra de arroz

Portal Jaraguá 23/01/2017 | 08h02

Deve começar nesta semana o período da maior parte da colheita do arroz na região. Alguns rizicultores já começaram a colher e estão satisfeitos com a qualidade da produção. Segundo o presidente da Cooperativa Juriti, Orlando Giovanella, a expectativa é de que esta safra renda 15% mais que a do ano passado, isso em quantidade de arroz colhido. Em 2016, o excesso de chuva prejudicou a cultura. Agora, tudo indica que os agricultores voltem a colher o mesmo de 2014 e 2015. Mas isso ainda não é garantia de preço melhor. Os valores serão definidos nos próximos dias, quando haverá incremento do volume de arroz em circulação no mercado. Até fevereiro, 90% do arroz da região já devem estar colhidos.



Mais sacas

Para a Juriti, que recebe 80% da produção de arroz de Massaranduba, a expectativa é chegar a 1,5 milhão de sacas, o que representaria 75 mil toneladas. No ano passado, a safra ficou em 65 mil toneladas.



Saldo negativo



Na edição do fim de semana, a coluna trouxe o resultado da geração de empregos em Jaraguá do Sul em 2016. Foi o segundo ano seguido de redução drástica nas vagas. A vizinha Guaramirim também fechou 2016 com saldo negativo. Entre admissões e demissões, houve corte de 420 vagas, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).



Terceiro ano seguido



Em ordem dos maiores enxugamentos de postos de trabalho, está a indústria de transformação, o setor de serviços, a construção civil e a administração pública. Foi o terceiro ano seguido de baixa nas vagas. Em 2015, foram cortados 545 empregos. Em 2014, a redução foi de 184 vagas.



Ponte em análise



O prefeito Armindo Sésar Tassi pediu e representantes do governo estadual já foram verificar as condições para instalação de um kit de transposição de obstáculos na localidade Santa Luzia, em Massaranduba. O coordenador regional da Defesa Civil, Osvaldo Gonçalves, analisou o local e as cabeceiras já construídas pelo município. Agora, é preciso enviar um relatório para Florianópolis com a solicitação. A estrutura usada hoje é muito baixa. "Quando a ponte está alagada, é preciso voltar quase 10 quilômetros para chegar à próxima ponte", explica o secretário de Planejamento, Fabiano Spézia.