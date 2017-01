Cinthia Raasch: Prefeitura de Jaraguá do Sul cancela o Carnaval de 2017

Portal Jaraguá 07/01/2017 | 07h01

Com contas ainda da administração anterior a serem pagas, a Prefeitura de Jaraguá do Sul decidiu cancelar o Carnaval de 2017. "O prefeito entende que é preciso, primeiro, liquidar dívidas antes de contratar novas despesas", justificou a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Natália Petry. A secretária estima que a festa custaria pelo menos R$ 60 mil. Parte do valor é o cachê para custeio de fantasias e adereços. Sem verba em caixa, representantes da Prefeitura e dos blocos carnavalescos decidiram cancelar o Carnaval. Em princípio, os blocos fariam um baile, mas apareceram dificuldades para custear bandas, segurança e o restante da estrutura necessária.



Festa confirmada para 2018



Conforme o acordo, em 2018 o município apoiará e organizará o Carnaval de Jaraguá, com o apoio financeiro dos blocos. Natália Petry afirma que a secretaria orientará os grupos carnavalescos a como buscar recursos do Fundo Municipal de Cultura e via Lei Rouanet. No ano passado, aproximadamente três mil pessoas acompanharam o desfile no Pavilhão Municipal de Eventos.



Recorde



Jair Tomelin deve ter batido algum recorde, pelo menos em Guaramirim, como o comissionado com mais cargos na Prefeitura. Em decreto do prefeito, Tomelin foi nomeado interinamente para nove funções: secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, gestor da Fundação do Meio Ambiente, diretor de fiscalização, tráfego e administração do Demutran, diretor do Procon e responsável pela Controladoria-geral do Município, Procuradoria-geral do Município e gabinete do prefeito.



Não gostou do que viu



O prefeito Antídio Lunelli fez uma ronda pelas secretarias e setores da Prefeitura de Jaraguá e não ficou satisfeito com o que constatou. “Não quero desmerecer as gestões anteriores, mas fiquei surpreso com alguns ambientes e não entendo como não houve preocupação com esta questão em épocas de boas receitas. O servidor precisa trabalhar motivado e um ambiente salubre, organizado e limpo se faz necessário”, avaliou. A iniciativa faz parte de uma estratégia que prevê a presença do chefe do Executivo nos setores periodicamente.



Férias



João Gottardi, que assumiu a Prefeitura de Corupá nesta semana, definiu o período de férias e retorno das sete secretarias. Foram priorizadas as férias dos servidores que atuam em escolas, centros de educação infantil e postos de saúde. Nas três escolas municipais de Corupá e nos três centros de educação infantil (CEI) e nos postos de saúde, as férias são de 9/1 a 7/2. Na Educação, a exceção é o CEI Dona Nina, que estará de plantão a partir do dia 11/1. Na Saúde, o atendimento será centralizado no ESF 3 do Centro. O PA 24 horas funciona normalmente.