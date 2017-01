Cinthia Raasch: Prefeito de Guaramirim manda derrubar parede do gabinete para mostrar transparência

Portal Jaraguá 04/01/2017 | 21h23

A ideia de uma administração transparente foi posta literalmente em prática em Guaramirim. O prefeito Luiz Chiodini (PP) mandou quebrar parte da parede do gabinete e instalar um vidro. Assim, a população vai poder ver quando o prefeito estiver lá e o que está fazendo dentro do aquário.



Da porta de vidro, mandou remover a película escura. Outra ação foi restabelecer o atendimento em turno integral. No ano passado, a Prefeitura estava em turno único para economizar. Chiodini entende que os serviços aos moradores precisam estar disponíveis por mais tempo.