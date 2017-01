Cinthia Raasch: O primeiro dia dos eleitos na região de Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 01/01/2017 | 21h47

O primeiro discurso como prefeito empossado de Antídio Lunelli (PMDB) valorizou o trabalho árduo e a busca pelo desenvolvimento de Jaraguá do Sul. O empresário dividiu com os presentes no Grande Teatro da Scar as dificuldades que enfrentou para trilhar o caminho de homem de negócios. Contou como foi atrás de bolsa de estudos para frequentar uma escola de qualidade, como trabalhou desde cedo e persistiu para atingir o propósito que almejava. A mensagem era de que fará igual na Prefeitura, planejando a cidade para as futuras gerações. A crise econômica ainda afeta Jaraguá, veremos então se Antídio também perderá cabelos e acumulará rugas como Dieter Janssen (PP). Pelo menos é assim que o empresário avaliou o efeito no prefeito que deixa o cargo. Nesta segunda, as reuniões da nova gestão já começam às 7h30.



Conforme os planos



Sem surpresas, a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Jaraguá foi composta exatamente como previu a base governista, que tem sete das onze cadeiras. Pedro Garcia (PMDB) é o novo presidente, Anderson Kassner (PP) ficou como vice-presidente, Marcelindo Gruner (PTB) ocupa o cargo de primeiro-secretário e Celestino Klinkoski (PP) é o segundo-secretário. Conforme o acordo das siglas, Kassner — o mais votado em outubro, será presidente em 2018.



Definição em Guaramirim



Em Guaramirim, Osni Bylaardt (PMDB) é o presidente da Câmara de Vereadores para 2017. Carlos Ernesto Friedeman (PP) é o vice e Charles Longhi (PMDB) e Lizeu Wisotscki (PMDB) são os secretários. No município, a posse dos eleitos foi na Câmara de Vereadores. O espaço foi disputado. O prefeito João Chiodini (PP) e o vice Osvaldo Devigili (DEM) começam esta segunda também já com compromissos. Serão empossados 18 comissionados neste início de mandato. O quadro da gestão anterior era de 140.



Posse em Schroeder



Em Schroeder, Aurino Wudke (PR) foi eleito presidente da Câmara de Vereadores. Marina Fernandes (PSD) compõe a mesa diretora como vice-presidente, Janaina Bucci (PSD) como primeira-secretária e Claudimir Lindner (PSDB), mais conhecido como Pimenta, ficou como suplente de secretário. Todos são da coligação que reelegeu Osvaldo Jurck (PSDB). A posse dos nove vereadores, prefeito e vice, Adriano Kath (PSDB), foi logo cedo, às 8h desse domingo na Associação Empresarial de Schroeder (Acias). Os lugares foram concorridos.



Composição em Massaranduba



Massaranduba elegeu Vanderlei Sasse (PMDB) como presidente da Câmara. Sasse já estava à frente do Legislativo em 2016 e ocupou a posição de prefeito em exercício por três meses. O vice-presidente da casa será Ilmar Saplinski (PSB), primeiro-secretário Djonatan Cisz (PSDB) e o segundo-secretário será Fabiano Kempski (PSDB). Todos da base do prefeito empossado Armindo Sesar Tassi (PMDB) e do vice Valdir Zapellini (PSB). No município, a posse foi no pavilhão da Fecarroz com muito calor.



Decisões de Corupá



Em Corupá, a posse foi no Seminário. Foram empossados o prefeito e vice, os pepistas João Gottardi e Arno Neuber, e os noves vereadores. Alceu Moretti (PMDB) foi eleito presidente da Câmara. Gottardi terá um Legislativo de maioria oposicionista. O prefeito pediu apoio aos vereadores.