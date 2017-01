Cinthia Raasch: O primeiro dia do mandato do prefeito de Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 03/01/2017 | 08h01

Depois das solenidades, a segunda-feira foi dia de realmente dar a largada às novas gestões. Em Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli (PMDB) começou o mandato em reunião com o secretariado. O primeiro escalão deve ser nomeado oficialmente ainda nesta semana. Durante o encontro, falou-se sobre uma Prefeitura facilitadora, com melhorias ao acesso às informações tanto para contribuintes, quanto para servidores. A intenção é dinamizar serviços e demandas. O tom do discurso foi o seguinte: "Acabou o eu, agora somos nós". A próxima reunião com os secretários está agendada para quinta-feira.



Sessão extraordinária



Com a reforma administrativa, o prefeito precisará remanejar orçamentos. Há fundações extintas e novas secretarias criadas. Com isso, os R$ 699 milhões do ano precisam ser reorganizados. O projeto está sendo preparado. O Executivo deve convocar em umas duas semanas uma sessão extraordinária na Câmara para avaliar a matéria. A data ainda não está marcada porque é possível que outros projetos também sejam colocados em votação no mesmo dia.



Volta às atividades



Os secretários já estão no município, mas as atividades na Prefeitura de Jaraguá serão retomadas por completo mesmo no dia 23 de janeiro. Na Câmara, a maioria dos funcionários também volta nesse dia. A primeira sessão ordinária do Legislativo será no dia 2 de fevereiro.



Mais água



A expectativa é de que entre em funcionamento ainda neste mês a nova estação de tratamento de água (ETA) de Guaramirim. A obra custou R$ 1,4 milhão e foi paga com recursos próprios. A ampliação foi inaugurada no fim da gestão anterior, que anunciou pleno funcionamento quando os testes terminassem. Para garantir a carga para duas estações operarem simultaneamente, um transformador foi instalado. A obra toda prevê ainda a instalação de mais 530 metros de tubulação de ferro da saída da ETA até um pouco além da Uniasselvi/Fameg. Hoje, o trecho tem tubulação de plástico e estoura quando a água é liberada com mais pressão – geralmente após interrupção no abastecimento. A tubulação está em fase de licitação. A nova administração questiona a inauguração da estação sem a obra estar concluída. Segundo análise nessa segunda-feira, falta rede elétrica também.



Investimento aguardado



O fato é que Guaramirim precisa de investimentos no tratamento de água. Mas, além de estação, é preciso ter reservatório. A Prefeitura está ciente. O sistema de armazenamento atual garante abastecimento de apenas uma hora para o município caso a captação seja interrompida.



Sem trens?



O primeiro passo para retirar as linhas férreas que cortam Jaraguá do Sul e Guaramirim foi dado pelo DNIT. O órgão contratou estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) — etapa que antecede o projeto para retirar os trilhos das áreas urbanas por meio de contorno ferroviário. A informação é do deputado federal Mauro Mariani (PMDB), que recentemente reuniu-se com o diretor de infraestrutura ferroviária do DNIT, Charles Magno Nogueira, e com o coordenador-geral de obras ferroviárias do DNIT, Marcelo Chagas.