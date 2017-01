Cinthia Raasch: Morre presidente da Fujama em Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 29/01/2017 | 17h46

O presidente da Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente (Fujama), Leocádio Neves e Silva, faleceu na tarde deste domingo no hospital São José, em Jaraguá do Sul. Leocádio estava internado há alguns dias para tratamento de um câncer que se espalhou. Há aproximadamente sete anos, a doença levou à remoção do estômago. No ano passado, Leocádio enfrentou outro tumor, dessa vez no tórax. O câncer exigiu novas cirurgias, mas uma parte não pôde ser removida no procedimento.



À época, fez uma cirurgia e retirou o estômago. Cinco anos depois, o mesmo tipo de câncer voltou, obrigando-o a uma nova cirurgia e a um tratamento com medicamentos. Em setembro de 2016 passou por uma terceira cirurgia. Pela extensão da doença, uma quarta cirurgia não era recomendada.

Mesmo assim, continuou participando de reuniões e defendendo as causas ligadas ao meio ambiente. Na gestão anterior da Prefeitura de Jaraguá, Leocádio ocupou os cargos de presidente da Fujama e secretário da Defesa Civil municipal. Oceanógrafo por formação, era admirado por quem o conhecia. O velório ocorre na capela da Vila Lenzi. Às 16h30 de segunda-feira o corpo será levado ao crematório.