Cinthia Raasch: Metalúrgicos de Jaraguá do Sul fecham convenção coletiva

Em assembleia geral no fim de semana, os metalúrgicos aprovaram a proposta de 6,58% de reajuste nos salários – o valor acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). As empresas do setor em Jaraguá do Sul e região deverão conceder 5% de reposição para todos os 21 mil trabalhadores da categoria já na próxima folha de pagamento. O complemento de 1,58% será pago em maio, referente ao salário de abril, mas apenas para os funcionários com salário abaixo de R$ 5.500. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 94% da categoria ganham menos que esse valor e então receberão a reposição integral da inflação. Em dezembro, as empresas apresentaram proposta de 3% de reajuste e abono de R$ 50 para quem recebe até R$ 2.500. Depois de várias reuniões, chegou-se à proposta aprovada.



"Razoável"



A proposta foi aceita pela maioria dos mais de 500 trabalhadores que participaram da assembleia. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Silvino Volz, avalia o resultado da negociação como razoável. "A crise está presente no desemprego que atinge a nossa categoria e que vem se agravando desde o ano passado. A reposição da inflação aos salários deveria ser automática, mas, infelizmente, não é isso o que acontece na chamada livre negociação com os patrões, que insistiram na linha de corte salarial", comenta.



Normativo



O piso salarial da categoria dos metalúrgicos passou de R$ 1.250 para R$ 1.350. A variação é de 8%.



Redução de jornada



Com a reposição da inflação nos salários, o termo aditivo para redução de jornada foi renovado verbalmente. Com o aval do sindicato, as empresas devem propor agora novos planos para encurtar jornadas e, consequentemente, salários. Hoje, apenas duas empresas, uma de Corupá e uma de Massaranduba, continuam com reduções, mas só vão até o fim de janeiro.