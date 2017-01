Cinthia Raasch: Marcelindo Carlos Gruner é oficializado como líder do governo no Legislativo de Jaraguá

Portal Jaraguá 19/01/2017 | 08h01

O vereador Marcelindo Carlos Gruner (PTB) foi oficializado líder do governo no Legislativo. O prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, expediu nesta quarta-feira o documento. O nome de Marcelindo foi decidido em acordo com outros vereadores da base. Assim, o vereador será o responsável, dentro da Câmara, pelas prerrogativas para defesa e esclarecimentos das proposições advindas do Executivo.



Salário-educação



Jaraguá do Sul recebeu nesta semana R$ 641 mil do salário-educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Assim como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o salário-educação é uma das verbas mais importantes. O repasse é mensal. Em 2016, Jaraguá recebeu aproximadamente R$ 7 milhões.



Defesa Civil busca convênio com o Estado



A Defesa Civil de Jaraguá tenta firmar um convênio com o governo do Estado para fornecimento de galerias, a exemplo do que já ocorre com os kits de pontes pré-fabricados para substituir estruturas danificadas por fenômenos naturais. Outra possibilidade é o envio de recursos da Defesa Civil estadual. Segundo Hideraldo Colle, há pelo menos dez locais com alagamentos recorrentes na cidade. “As tubulações existentes não dão conta do volume de água”, analisa o diretor da Defesa Civil municipal. A Prefeitura agora está terminando o levantamento que encaminhará ao Estado. Haverá reunião em fevereiro para bater o martelo.



GNV mais barato



Desde ontem, o preço do GNV está menor em Jaraguá. A SCGás reduziu a tarifa no início do ano, e agora os postos Mime repassaram o desconto. O consumidor vai gastar aproximadamente R$ 0,10 a menos em cada metro cúbico de gás.



Rede 4G



Jaraguá do Sul foi uma das cidades catarinenses que receberam a rede 4G da TIM em 2016. A operadora garante que investiu em cobertura e melhoria de infraestrutura em todo o País, mas Santa Catarina e a área do DDD 47, em especial, estão entre as que mais foram beneficiadas. Das 1.246 cidades com 4G em todo o Brasil, 110 são catarinenses. Além de Jaraguá, também receberam a rede municípios como Corupá, Guaramirim e Pomerode.