Cinthia Raasch: Máquinas da Prefeitura estavam sem manutenção em Corupá

Portal Jaraguá 26/01/2017 | 08h01

Uma situação que parece não ter sido tratada durante a transição de governo em Corupá foi o estado dos maquinários. A nova gestão afirma que logo que assumiu já precisou enviar equipamentos para manutenção. O relato é de que havia apenas uma patrola funcionando e, poucos dias depois da posse, o único caminhão-pipa quebrou. Mesmo assim, o prefeito eleito João Gottardi afirma que está atendendo aos pedidos de manutenção das estradas. Corupá tem quase 500 quilômetros de estradas, a maioria no interior.



Embaixador da Hungria visita Jaraguá



O prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Aleixo Lunelli, recebeu em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira, a visita do embaixador da Hungria, Norbert Konkoly, acompanhado do adido comercial Peter Sutyinski e da consulesa honorária húngara em Santa Catarina, Christina Vasconcelos Lago. O encontro contou ainda com a participação do presidente da Associação Húngara de Jaraguá do Sul, Amauri Francisco Steinnacher, e da diretora da entidade, Bernadete Painstein, além da secretária municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Natália Lúcia Petry.



Sessão extraordinária



Hoje, os vereadores de Jaraguá do Sul dão um pause no recesso para sessão extraordinária na Câmara. O pedido veio do prefeito Antídio Lunelli. Serão apreciados quatro projetos de lei ordinária do Executivo e a proposta de minirreforma administrativa do Legislativo, que altera a estrutura da Câmara visando à redução de despesas.



Para degustar o Femusc



Hoje começam o 12º Femusc e o Festival Gastronômico Acordes e Sabores. Cinco restaurantes jaraguaenses preparam pratos com descontos de 30% e 50% durante o festival de música. Os restaurantes são o Arriba Mexican Bar, Bodega do Richter, Confra Grill & Store, Hotel Kayros e Jack American Bar.



De volta



Na segunda, depois das férias coletivas, os aproximadamente 3.500 funcionários da Prefeitura de Jaraguá voltaram ao trabalho. Com isso, todos os serviços e programas foram retomados. Mas a Prefeitura continua com horário reduzido, atendendo das 7h30 às 12h30. Postos de saúde, Pamas, Obras, Desenvolvimento Rural, Habitação, Cultura, Esporte, entre outros setores, já estão com o atendimento normalizado.