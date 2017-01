Cinthia Raasch: Lei que busca diminuir tempo para expedição de alvarás em Jaraguá do Sul entra em vigor

Portal Jaraguá 31/01/2017 | 08h01

Desde ontem, está em vigor a lei do Projeto Legal. A intenção é simplificar e agilizar as análises de projetos arquitetônicos para a emissão dos alvarás de construção em Jaraguá do Sul. O secretário de Planejamento e Urbanismo, Ivaldo Kuczkowski, afirma que, com a nova lei, será possível analisar um projeto arquitetônico em até 30 dias, pois sua apresentação foi simplificada e deve seguir um padrão.



– Antes, cada profissional podia encaminhar o projeto detalhado e à sua maneira, dificultando o trabalho de análise dos nossos técnicos, que acabavam realizando um serviço de assessoria que não cabe à Prefeitura – comenta.



Lombadas



Arlindo Rincos (PSD) levantou, na sessão extraordinária de ontem, a discussão sobre as lombadas eletrônicas. O vereador propôs uma ação em conjunto com os demais parlamentares. Segundo Rincos, há locais em que é possível ter apenas uma lombada física, sem prejudicar o trânsito e os motoristas, que são multados diariamente.



– No ano passado, aprovamos indicações para que em frente a postos de saúde, hospitais e colégios seja possível colocar lombadas físicas. Estamos acostumados com 60 km/h. Quando passamos a 50 km/h em uma lombada de 40 km/h, tomamos multa. Temos que parar com essa indústria da multa – argumentou.



O vereador Ronaldo de Souza (PSD), mais conhecido como Magal, afirmou que o diretor de trânsito da Prefeitura o informou que já está em estudo o aumento da velocidade nessas lombadas.



Sentido único



A rua Josef Fontana, no Centro de Jaraguá, passa a ter sentido único a partir de quinta-feira, em direção à rua Quintino Bocaiuva (praça Ângelo Piazera) desde a rua João Marcatto. A Josef Fontana é a que passa em frente à Confeitaria Du Chocolat e sai na Livraria Grafipel. A inversão do sentido no trecho da Josef Fontana entre a João Marcatto e a José Albus é para dividir o fluxo dos veículos que se dirigem à rua Reinoldo Rau.



Sinsep



Foi empossada na semana passada a diretoria reeleita do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul e Região (Sinsep). O presidente Luiz Cezar Schorner diz que um dos desafios é a luta contra o “golpe aos direitos dos trabalhadores, em curso no País”.