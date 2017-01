Cinthia Raasch: Jaraguá do Sul terá um polo da Udesc, diz secretário de Desenvolvimento Econômico

Portal Jaraguá 27/01/2017 | 08h01

A Udesc abrirá um polo de ensino a distância em Jaraguá do Sul. A notícia foi dada pelo reitor, Marcus Tomasi, ao secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini. O primeiro curso gratuito a ser oferecido será o de pedagogia na modalidade semipresencial, com expectativa de já estar disponível a partir do próximo semestre. "É um curso que já formou mais de 14 mil pedagogos no Estado. É uma formação importante para a educação básica, qualificando, sobretudo, aqueles que já estão na sala de aula", destaca Tomasi. No modelo a distância, hoje a Udesc possui apenas pedagogia, mas tem planos de oferecer administração, informática e ciências biológicas. Os cursos semipresenciais são custeados pelo governo federal, por meio do MEC.



Ministro da Saúde visita Jaraguá



O ministro da Saúde, Ricardo Barros, visita hoje Jaraguá a convite de Vicente Caropreso, secretário de Estado da Saúde. Na agenda, estão visitas aos hospitais São José e Jaraguá para apresentação do modelo de gestão com participação da iniciativa privada. Durante a manhã, ministro e secretário participam de evento no Conselho Regional de Contabilidade em Florianópolis, onde ocorre a apresentação das linhas de crédito da Caixa Econômica Federal para os hospitais.



Votação da minirreforma adiada



A votação mais esperada de quinta-feira, que prevê alterações na estrutura administrativa da Câmara, foi barrada pelo pedido de vista de Ademar Winter (PSDB). O vereador afirmou que precisava de tempo para apresentar emendas. A nova sessão extraordinária ficou para hoje, às 15 horas.



Presidente quer economizar



Se as mudanças forem aprovadas, as diretorias de comunicação e administrativa passarão a ser gerências. A diretoria de suporte legislativo seria extinta e a função ficaria com uma função gratificada a ser criada com o nome de gerência de atos legislativos. Dessa forma, os salários de diretores, que são de R$ 8.616,87, serão substituídos por salários de gerentes, no valor de R$ 6.775,88. O projeto também prevê transformação de duas gerências em chefias e a diretoria jurídica em procuradoria-geral. O presidente da Câmara, Pedro Garcia, calcula que, com as alterações, o Legislativo poderá fazer uma economia de até R$ 239 mil por ano.