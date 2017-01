Cinthia Raasch: Jaraguá do Sul está cotada para abrigar penitenciária

Portal Jaraguá 06/01/2017 | 08h01

Jaraguá está na lista da Secretaria de Estado de Cidadania e Justiça para abrigar uma penitenciária. Segundo o secretário adjunto da pasta, Eduardo Lima, a cidade já tem terreno para a obra e projeto de construção. Outras cidades possíveis são São Bento do Sul e Mafra. A decisão será tomada na semana que vem. Por enquanto, o que há de mais concreto é a intenção de construir no Norte do Estado. Santa Catarina receberá R$ 57 milhões do Ministério da Justiça. A metade do recurso irá para a construção de uma penitenciária de 396 vagas. A obra precisa começar em 12 meses. Por isso, as cidades que têm projetos já elaborados e que não tenham penitenciárias devem ser priorizadas.



Expectativa de R$ 51 milhões com IPTU



O IPTU de Jaraguá do Sul será reajustado em 8,5% – taxa correspondente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no período de novembro de 2015 a outubro de 2016. A expectativa do secretário da Fazenda, Márcio Erdmann, é arrecadar quase R$ 51 milhões com o pagamento de mais de 59 mil carnês. Como a coluna já havia adiantado na edição desta quinta-feira, o início das datas de pagamento foi antecipado para fevereiro. Quem pagar em cota única no mês que vem tem 10% de desconto. Se até dia 10 do mês que vem os contribuintes não tiverem recebido a guia para pagamento, será preciso emitir pelo portal da Prefeitura na internet ou retirar a segunda via no setor de tributos. Quem quiser parcelar, poderá dividir o IPTU em até dez vezes, mas cada parcela não pode ser inferior a R$ 61,10.



Mudanças aprovadas



Em sessão extraordinária convocada por Antídio Lunelli, os vereadores de Jaraguá aprovaram projetos complementares à reforma administrativa. Em síntese, houve alteração de nomenclaturas e remanejamento de fundos vinculados às extintas fundações de Esporte e Cultura. Segundo Natália Petry, uma decisão do Tribunal de Contas do ano passado determinou a extinção das fundações porque elas não tinham servidores efetivos, apenas funcionários cedidos. Por isso foi criada a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Os projetos receberam nove votos favoráveis. Arlindo Rincos não compareceu e o suplente de Rogério Jung, Jackson Ávila, ainda não foi empossado.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Comissões formadas provisoriamente



A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi formada provisoriamente com Anderson Kassner como presidente; Marcelindo Gruner na função de vice-presidente; e Natália Petry como membro. Já a Comissão de Finanças e Orçamento ficou com Eugênio Juraszek como presidente; Isair Moser, vice-presidente; e Ronaldo José de Souza, membro. Em 2 de fevereiro haverá a eleição oficial dos integrantes das comissões para o exercício 2017 e 2018.



Estragos da chuva



O relatório da Defesa Civil de Jaraguá apontou dez ocorrências resultantes da forte chuva de terça-feira à tarde. Houve quedas de muro, galho de árvore que caiu em ponto de ônibus, deslizamento e alagamentos de via. Em uma hora, choveu 80 milímetros. Isso quer dizer que cada metro quadrado absorveu 80 litros no período. Segundo o diretor da Defesa Civil, Hideraldo Colle, a maioria das ocorrências foi nos bairros Barra do Rio Cerro, Jaraguá Esquerdo e Barra do Rio Molha.