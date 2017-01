Cinthia Raasch: Hemosc de Jaraguá do Sul ficará fechado em janeiro

Portal Jaraguá 04/01/2017 | 08h02

O Hemosc de Jaraguá do Sul está fechado neste mês. O problema é a falta de médico para cobrir o período de férias. É obrigatória a supervisão médica nas coletas. Sem profissional, a unidade não pode atender. O diretor do Hemocentro Regional de Joinville, Ivan Boettcher, afirma que a rede não consegue contratar profissionais que aceitem contratos de um mês. Assim, não se encontrou alternativa, a não ser fechar as portas em janeiro para férias coletivas. O diretor argumenta que o impacto em Jaraguá será reduzido porque em janeiro já há queda de 30% a 40% nas doações. A diminuição é por causa das férias das empresas da cidade.



Volta às atividades



As coletas de sangue em Jaraguá serão retomadas no dia 2 de fevereiro. Em Canoinhas, depois de o Hemosc ser fechado em dezembro, nesta semana foi anunciado o encerramento definitivo das atividades no município. Não há previsão de que o mesmo aconteça em Jaraguá. Em fevereiro, será o Hemosc de Tubarão que não atenderá. Em Canoinhas, o fechamento foi justificado pelo baixo número de doações, dificuldade de transporte das bolsas e falta de alvarás no local em que funcionava.



Estoque integrado



Boettcher afirma que os estoques da Hemorrede são integrados. Dessa forma, mesmo as cidades que não realizarem coletas receberão as bolsas para os pacientes necessitados.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Caropreso ainda não confirmou



A decisão de Vicente Caropreso (PSDB) de assumir a Secretaria de Estado da Saúde, prevista para esta terça-feira, foi adiada mais um pouco. O deputado ainda está avaliando a estrutura da secretaria e nesta quarta deve se reunir com o governador. Dr. Vicente tem vontade de assumir o desafio, mas diz que é preciso coragem para embarcar numa pasta que tem dívidas com municípios e não pode interromper os serviços à população.



Devolução antecipada



O novo presidente da Câmara de Jaraguá, Pedro Garcia (PMDB), mencionou na posse a devolução de sobras da Câmara o quanto antes à Prefeitura – ao contrário do que houve em 2016. Quando Garcia foi presidente em 1997, o Legislativo recebia mensalmente da Prefeitura a quantia que precisava para quitar despesas. Agora é diferente. Dos R$ 16 milhões que a Câmara poderia receber, a Prefeitura previu

R$ 10 milhões neste ano. Ainda assim, deve sobrar. Em uns quatro meses, se houver dinheiro em caixa, já retorna ao Executivo.



Crescimento



Em 2016, apesar da crise, a Associação Empresarial de Schroeder (Acias) cresceu 28%. Conforme dados apresentados pela Federação de Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) esse é o melhor resultado entre as associações do Norte do Estado.



IPTU



As definições sobre o IPTU de 2017 para Jaraguá são esperadas para hoje.