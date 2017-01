Cinthia Raasch: Frota de Jaraguá do Sul cresceu, mas em primeira marcha

Portal Jaraguá 13/01/2017 | 08h01

A frota de veículos de Jaraguá do Sul cresceu bem menos em 2016 do que em anos anteriores. Em dezembro, eram pouco mais de 113 mil carros, caminhões, motos, ônibus e outros meios automotivos na cidade. Esse número é equivalente 1,5% de incremento de um ano para o outro. De 2014 para 2015, o crescimento havia sido de 3,2%. Agora, se considerarmos o período dos últimos cinco anos, o contraste é ainda maior: a taxa era superior a 5%. As compras foram seguradas em tempos de arrocho financeiro.



Por setores



A maior parcela dos veículos de Jaraguá é composta pelos carros. De 2011 a 2016, a taxa de crescimento da quantidade de automóveis foi de 4,5% para 1,1%. Mas o freio nos investimentos na frota atingiu outros setores automotivos também. A compra de caminhões, que é um indicativo do avanço dos setores empresarial e comercial, foi de 3% para 0,4% em cinco anos. E se alguém pensar que com dinheiro curto a opção foi migrar para as motocicletas, o incremento de 2011 a 2016 não comprova a ideia. O índice de aumento da frota caiu de 1,6% para 0,6%.



Apressado



Um homem de 35 anos confundiu a avenida Waldemar Grubba com pista de corrida. O carro dele foi flagrado pelo radar móvel da Polícia Militar passando a 150 quilômetros por hora na avenida que dá acesso a Jaraguá. A velocidade da via é de 60 km/h. O motorista responderá por crime de trânsito. O carro foi apreendido e a carteira de habilitação foi recolhida. Além da alta velocidade, os policiais constataram pneus sem condições de uso e o lacre da placa rompido.



Concluído



Depois de o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) apurar a ausência de intérprete de Libras ou de outro meio para atendimento a pessoas com deficiência auditiva nos órgãos públicos municipais de Jaraguá do Sul, houve capacitação dos servidores que trabalham nos órgãos. Com o treinamento dos funcionários, o inquérito civil foi concluído sem levar a ação judicial.



A caminho



O primeiro lote de carnês do IPTU de Jaraguá já está nos Correios. O outro lote será despachado provavelmente na segunda-feira. São mais de 59 mil contribuintes. Quem não receber, pode emitir a guia pela internet ou na Prefeitura.



Assembleia da Avevi



A Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Itapocu (Avevi) realiza a primeira assembleia geral ordinária deste ano no dia 8 de fevereiro. Na pauta, a posse do novo conselho consultivo (formado pelos presidentes das câmaras e ex-presidentes da entidade), aprovação das contas de 2016, elaboração do planejamento estratégico para 2017/2020 e aprovação de moções. Desde novembro, o presidente da Avevi é o vereador Lourival Longhi (PMDB), de Guaramirim.