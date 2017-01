Cinthia Raasch: Dr. Vicente aceita convite e assume a Secretaria da Saúde

Portal Jaraguá 05/01/2017 | 07h31

Depois de mais de um mês de negociações, o deputado Vicente Caropreso (PSDB) aceitou o convite para substituir João Paulo Kleinübing na Secretaria de Estado da Saúde. A condição para assumir a pasta era o apoio do governador e da Secretaria da Fazenda para conseguir custear toda a estrutura em Santa Catarina. Dr. Vicente pretende agregar profissionais da Procuradoria e da Fazenda para auxiliar na revisão de contratos e despesas.



Cobrança local

Hoje, um terço do orçamento da Saúde vai para os 13 hospitais públicos do Estado. Há dívidas com parte dessas unidades e com os filantrópicos – que é o caso de Jaraguá do Sul. O novo secretário sabe que, vivendo na cidade, será mais cobrado por aqui. “A incumbência é espinhosa”, define sobre o desafio.



Sem representante

Com Vicente Caropreso na Saúde, Jaraguá fica sem representante na Assembleia Legislativa. Carlos Chiodini (PMDB) está na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Dr. Vicente deve assumir o novo cargo na semana que vem.



Antes da posse, pediu uns dias para descansar em São Francisco do Sul, ir a Jaraguá e então tocar a secretaria em Florianópolis. “Fico até janeiro de 2018”, destaca. Depois, se concentrará na campanha. A intenção é concorrer como deputado estadual mais uma vez. Mas é provável que haja encorajamento para concorrer como federal.



IPTU de Jaraguá

Os contribuintes de Jaraguá do Sul que quiserem um desconto maior no IPTU já podem ir se preparando para o pagamento. Quem quitar em cota única terá 10% de desconto até 10 de fevereiro. Se deixar para março, a redução será de 8%. Em abril, o valor ainda poderá ser pago com 5% a menos. Quem quiser parcelar poderá dividir em dez vezes, mas sem descontos. O valor do reajuste será divulgado nesta quinta-feira.



Na região

Em Corupá, os carnês terão vencimento em abril. O reajuste será pelo INPC, com valores que ainda serão fechados.



No segundo quadrimestre

Em Guaramirim, vai ficar para um pouco depois, entre maio e julho. Como não haverá contratação de empresa para o recadastramento de imóveis, o município conduzirá a atualização. O levantamento deve ficar pronto em até 60 dias.