Cinthia Raasch: Demissões dispararam em Jaraguá do Sul no ano passado

O ano que passou trouxe cortes ainda maiores nos empregos de Jaraguá do Sul. Em 2016, 3.975 postos de trabalho foram fechados. Se considerarmos os dados mensais, dezembro foi o pior mês do ano. Houve corte de 1.460 vagas. Em 2015, o saldo entre admissões e demissões em Jaraguá também havia sido negativo, com fechamento de 3.244 oportunidades. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).



Quem mais demitiu



A indústria continua como o setor que mais fechou vagas em Jaraguá. No ano passado, foram mais de 3 mil postos de trabalho extintos. O setor que puxou as demissões foi o de confecção de artigos do vestuário. Sozinho, ele foi o responsável por mais da metade dos cortes. Na sequência dos que mais reduziram o quadro está o segmento de fabricação de máquinas e aparelhos elétricos.



Serviços e construção civil



Os setores de serviço e construção civil também tiveram um ano de enxugamento de mão de obra. Na área de serviços, foram 750 cortes. Na construção, o MTE registrou 200 demissões a mais que contratações. Os dois segmentos haviam fechado 2015 também em baixa.



Comércio



No balanço de 2016, o comércio jaraguaense ficou com saldo positivo em 80 vagas, mas o estranho é que em dezembro, em época de vendas de Natal, as demissões ficaram acima das contratações. Houve corte de 60 postos de trabalho. Em 2015, o ano fechou negativo.



Posse na Rede Feminina



Darcy Tomaselli toma posse como presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá na terça-feira. Darcy substituirá Sandra Rodrigues e estará à frente da instituição por dois anos.



Computadores roubados



Foram roubados cinco computadores da sede da Prefeitura de Jaraguá nesta semana. Um boletim de ocorrência foi registrado. Também será aberta uma sindicância interna para tentar elucidar o caso.



Colchões doados



O Colégio Marista São Luís doou 31 colchões à Defesa Civil de Jaraguá. Os materiais eram usados em eventos esportivos da instituição, mas, segundo o gerente administrativo da instituição, Luciano Petry, a escola entendeu que os colchões seriam mais úteis à comunidade. Eles serão usados quando houver necessidade de oferecer abrigos temporários.