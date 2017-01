Cinthia Raasch: Delegacia Regional de Jaraguá do Sul buscará atender a todos que forem renovar a CNH

Portal Jaraguá 18/01/2017 | 08h01

A partir de hoje, a Delegacia Regional de Jaraguá do Sul não vai mais distribuir senhas para quem precisa renovar a carteira nacional de habilitação (CNH). A intenção é atender a todos os motoristas que chegarem entre 8h e 11h e das 14h às 17h. Mas essa ideia de "está dentro, é atendido" só vale para quem for buscar atendimento de forma particular, sem apoio de autoescola ou despachante. "Fila sempre vai ter, mas vamos tentar minimizar", defende o delegado regional, Adriano Spolaor. Hoje, com distribuição de senhas, dezenas de pessoas chegam horas antes para garantir uma vaga de atendimento. Não haverá incremento de pessoal, apenas reorganização da dinâmica.



Agendamento online



Em até dois meses, o delegado quer também já ter um sistema de agendamento online de exames médicos para renovação da CNH. Outras ações são a identificação de funcionários com crachá e coletes e a permanência de um supervisor para organizar filas e realizar triagem. A falta de espaço só será resolvida quando a delegacia nova estiver pronta.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Adequações no projeto



A nova Delegacia Regional de Jaraguá ainda deve levar mais uns meses para começar a ser erguida. O governo estadual dizia que faltava apenas a Prefeitura formalizar a doação do terreno ao lado do prédio atual para dar início à obra, mas agora o projeto está sendo revisto. A proposta não previa sala de espera e tinha corredores muito estreitos. O delegado Adriano Spolaor já apresentou uma contraproposta e aguarda avaliação da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Depois do aval, vem a licitação. A expectativa é começar a construir até a metade do ano.



Discurso



Vicente Caropreso (PSDB) assumiu a Secretaria de Estado da Saúde com discurso de modernização na administração, revisão de contratos, parcerias com hospitais filantrópicos e aprimoramento da rede de atenção básica. Dr. Vicente tem 33 anos de experiência em neurologia e já foi diretor clínico do Hospital e Maternidade Jaraguá, entre outras atividades na área da saúde. "Meu lema é: tudo que você deseja a sua mãe, irmão ou amigo próximo, deseje para seu paciente", defende o novo secretário.