Cinthia Raasch: Corupá municipaliza a Escola São José

20/01/2017

O prefeito de Corupá, João Gottardi (PP), sancionou ontem a lei que municipaliza a Escola São José. No ano passado, o governo estadual anunciou que fecharia a unidade e transferiria todos os estudantes para a Escola Teresa Ramos. A intenção era economizar e ocupar o espaço ocioso. A Escola São José funciona em prédio alugado de uma congregação religiosa. Mas agora acabou a incerteza dos mais de 500 alunos e pais: a escola mais antiga do município vai continuar com as portas abertas. O projeto de lei foi encaminhado em regime de urgência pelos vereadores e ontem foi aprovado com unanimidade. João Gottardi ganha um ponto com muitos corupaenses. A maioria dos moradores reconhece que a Teresa Ramos teria condições de abrigar os alunos, mas o valor histórico e afetivo da São José fala mais alto.



Falta aprovar



Mas ainda não está tudo resolvido. Falta aprovar a lei que autoriza o município a firmar convênio com o Estado. Com a mudança de gestão definida só agora, os estudantes da São José ficaram cadastrados na rede estadual. Assim, os recursos do Fundeb enviados pelo governo federal terão que ser repassados à Secretaria de Estado da Educação a Corupá. Já a despesa com os R$ 9 mil de aluguel do prédio ficarão a cargo da Prefeitura.



Calor causa mais vazamentos



Nesta época de calor intenso, o consumo de água cresce e, com isso, o Samae precisa aumentar a pressão na rede de distribuição. Só que com mais pressão, pode haver mais vazamentos. E os moradores de Jaraguá do Sul já perceberam que depois dos consertos, a água pode vir turva. Resultado dos materiais que ficam presos às tubulações. O Samae pede que seja comunicada de todos os vazamentos.



Ouvinte no Femusc



Quem quiser ver o Femusc do ângulo dos alunos, já pode ir escolhendo uma aula do dia 1º de fevereiro. Neste dia, pela manhã, os curiosos ou quem não conseguiu vaga, poderão assistir como ouvinte classes de canto lírico, percussão, piano, contrabaixo, piano, violino, viola, violoncelo, flauta, clarinete, oboé, fagote, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba e eufônio, violão clássico ou de quarteto de cordas. As aulas serão ministradas na Scar e na Católica de Santa Catarina de Jaraguá.