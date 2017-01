Cinthia Raasch: Corupá lança logomarca para comemorar os 120 anos da cidade

Portal Jaraguá 25/01/2017 | 08h01

A Prefeitura de Corupá lançou nesta terça-feira à noite a logomarca das comemorações dos 120 anos do município. Jonei Eger Bauer, formado em letras e museologia, criou voluntariamente a imagem com base nas paisagens e na economia corupaenses. O evento foi na Secretaria de Educação e Cultura e também apresentou a comissão organizadora das festividades. Além de integrantes da Secretaria de Educação e Cultura e da Indústria, Comércio, Turismo, Esporte e Lazer, a intenção é ter integrantes da comunidade envolvidos nos preparativos. A ideia é ter eventos em todos os meses de fevereiro a dezembro. Em 7 de julho, deverá haver um desfile comemorativo.



Sem calçada



Em dezembro, foi entregue a pavimentação de quase três quilômetros da rua Roberto Seidel, logo depois da entrada do Seminário até a rótula de acesso à Rota das Cachoeiras. No trecho há placas de agradecimento aos políticos e deputados que conseguiram a verba para o asfaltamento. Realmente, para quem passa de carro por ali, está ótimo. Acabou o pó. Mas calçada não tem. O novo prefeito, João Gottardi (PP), entrará em contato com a empreiteira que tocou a obra para saber se o contrato prevê ainda a calçada para os pedestres. Se não houver previsão, será colocado macadame e as obras ficarão a critério dos donos dos imóveis às margens da rua.



Mais uma pista



A partir de hoje, a rua Estheria Lenzi Friedrich, no Centro de Jaraguá, ganha uma terceira pista, no lado esquerdo da via. É a rua do acesso ao Colégio Evangélico. Segundo o diretor de trânsito, Irio Riegel, o objetivo é oferecer mais uma opção aos motoristas que desejam convergir à esquerda para entrar na Getúlio Vargas.



Femusc



Já estão sendo distribuídos ingressos para a abertura do Femusc, amanhã, às 20h30. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar as entradas na bilheteria da Scar, em Jaraguá. Nesta terça, tinha até fila antes das 8h para garantir lugar. Os ingressos são sempre distribuídos dois dias antes das apresentações.



Sem ministro



O ministro da Cultura, Roberto Freire, era esperado para a abertura da Femusc, mas cancelou a programação.