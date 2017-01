Cinthia Raasch: Contrato com a Canarinho será renovado

Portal Jaraguá 30/01/2017 | 07h21

A prorrogação de 180 dias do contrato com a Canarinho, atual concessionária do transporte público de Jaraguá do Sul, vence em uma semana. Como o edital para licitar a nova concessão ainda não está pronto, outro aditivo será firmado com a empresa.



Segundo a Procuradoria da Prefeitura, a primeira prorrogação estava prevista no acordo da concessão, mas o novo adiamento poderia ser recusado pela Canarinho. Claro que isso não ocorrerá, até porque a concessionária quer permanecer sendo responsável pelo serviço e já afirmou que participará da próxima concorrência.

Quase pronto para enviar ao TCE



Após as audiências públicas para discutir o sistema de transporte, a fase atual é de análise das planilhas de despesas e formatação das sugestões para incluir no edital. A expectativa é de que em poucos dias o texto seja enviado ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC). O Tribunal tem 60 dias para dar seu aval ou apontar correções. Só depois, a licitação poderá ser lançada.

Sessões extras



A segunda votação da minirreforma administrativa da Câmara de Vereadores de Jaraguá foi marcada para hoje. Será a quarta sessão extraordinária do ano. Vale lembrar que os vereadores ainda estão de recesso e não recebem valor adicional para participar das extraordinárias. Também não têm descontos se não forem.



Para lembrar

A reforma propõe a transformação de diretorias em gerências, gerando uma economia de R$ 956 mil no mandato. O vereador Ademar Winter (PSDB) queria mais.Apresentou uma emenda para diminuir o salário do Diretor Administrativo e outra que baixava o salário dos Gerentes de Administração e Comunicação Social. As duas emendas foram rejeitadas.