Cinthia Raasch: Área da habitação tem novo diretor em Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 11/01/2017 | 08h01

Luís Fernando Almeida (PP) é o novo diretor de habitação e regularização fundiária de Jaraguá do Sul. Na gestão de Dieter Janssen (PP), Almeida foi diretor do Procon. O jovem advogado foi às redes sociais agradecer pela oportunidade dada pelo prefeito Antídio Lunelli e pelo vice Udo Wagner (PP). Ademir Izidoro, presidente do PP, comentou na postagem que o cargo também foi resultado da indicação do partido.



Abençoados



Teve bênção na Prefeitura de Jaraguá ontem. Oito representantes das igrejas católica, luterana e evangélica abençoaram os integrantes do Executivo e os aconselharam a buscar uma boa gestão, utilizando o discernimento nas decisões. A cerimônia encerrou a terceira de um ciclo de quatro reuniões com o secretariado, iniciado no primeiro dia de gestão. Nos encontros, cada secretário apresenta um programa de planejamento e estratégias de ações. O último encontro está agendado para a próxima segunda.



De graça



Foi sancionada a lei que isenta doadores de medula óssea da taxa de inscrição em concursos realizados pela Prefeitura de Jaraguá.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.

Acompanhamento



Em Corupá, João Gottardi (PP) está acompanhando o trabalho das secretarias que já voltaram do período de ponto facultativo. Nesta terça, prefeito e vice estiveram na Secretaria de Infraestrutura. No momento, a pasta faz levantamento das condições do maquinário utilizado para reparo em estradas e nos ônibus escolares que serão utilizados na volta às aulas em 13 de fevereiro. Gottardi e Arno Neuber (PP) também acompanharam os trabalhos no Horto Municipal, que concentra espécies nativas de árvores e plantas fornecidas para projetos ambientais.



Certidão negativa de débito

Depois da nota fiscal eletrônica, a Prefeitura de Jaraguá se prepara para lançar também o serviço de certidão negativa de débito digital.



Menos reservas



Os hotéis de Jaraguá sentem a redução de reservas para o Festival de Música de Santa Catarina (Femusc). O número de participantes caiu praticamente à metade de anos anteriores. Foi preciso cortar vagas, dias e atividades para se adequar ao orçamento menor. O festival vai de 26 de janeiro a 4 de fevereiro.