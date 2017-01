Cinthia Raasch: Ano será de planejamento em Schroeder

Portal Jaraguá 12/01/2017 | 08h01

começa 2017 trazendo um exemplo aos outros municípios da região. Ciente de que para obter avanços no futuro é preciso planejamento, aencabeça um projeto que busca o crescimento sustentável do município em cinco, dez, quinze e vinte anos. Será utilizada uma ferramenta da, chamada de. A ideia é criar um conselho municipal de desenvolvimento com integrantes dos meios político e empresarial e de entidades sociais. Cada grupo terá cinco integrantes voluntários. O conselho discutirá os pontos de melhorias e as vocações do município. Como exemplo de resultado do DEL, o presidente da Acias,, cita Fraiburgo. Com superprodução de maçãs, o preço pago aos agricultores era baixo. Com o uso da ferramenta de desenvolvimento, o grupo do município decidiu reduzir as plantações e dedicar a área para criação de uma bacia leiteira. Resultado: aumento da arrecadação. Em Itá, outro destaque. Depois de a cidade ser alagada, decidiu-se por desenvolver o potencial turístico com os"Não há trabalho desse tipo no município, poder pensante nem sempre está à disposição da", destaca Rogério Maldaner. Com o projeto, a Acias busca o incremento dos potenciais de, a melhoria dos pontos fracos e mais qualidade de vida à população. Mesmo em meio à crise, no ano passado, a Associação Empresarial registrou crescimento de 28%. Com o novo traçado da, Schroeder deverá ficar ainda mais atrativa para investimentos.O prefeitoserá o presidente do conselho municipal. À medida que asdo grupo surgirem, serão criadas, com especialistas convidados para participar. Quando um projeto for aprovado pelo conselho, seguirá ao Executivo, que então formatará a proposta em lei e enviará à. "O poder público comprou a ideia. Nós sabemos que não podemos só reclamar, precisamos todos arregaçar as mangas. Será um ano de bastante trabalho", acredita Maldaner.O vice-presidente da, avalia que 2017 será um ano dedicado a intensificar os esforços dana área da. Um dos objetivos é assegurar um ambiente estruturado para o desenvolvimento de novos negócios. Uma iniciativa nesse sentido é a conclusão doem. Outra medida é a manutenção do suporte do núcleo de inovação do IEL/SC, que tem a missão de auxiliar as empresas no desenvolvimento de projetos e na captação de recursos disponíveis, dentre eles, oe oestudam parceria para oferecer cursos técnicos no município. Caso o acordo seja firmado, deve ser oferecida formação gratuita nas áreas de agricultura e turismo. Adeve realizar um levantamento da demanda pelos cursos e de um possível local para ministrar as aulas.