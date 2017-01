Cinthia Raasch: Amvali receberá verba do Fundo Nacional do Meio Ambiente

Portal Jaraguá 09/01/2017 | 08h01

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu (Amvali) receberá R$ 2,9 milhões do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O projeto contemplado prevê a recuperação de nascentes em áreas de preservação permanente. O objetivo do edital do Ministério do Meio Ambiente foi selecionar projetos que previssem contornar a crise hídrica de algumas regiões.



Área degradada



O projeto da Amvali receberá a verba para recuperar rios em áreas de nascentes e matas ciliares que contribuem para o abastecimento de municípios na bacia hidrográfica do rio Itapocu. A estimativa da associação é de que haja 256 hectares para serem recuperados em 535 propriedades de agricultores familiares. As áreas foram ocupadas, principalmente, pela bananicultura e a rizicultura. Também há parte do solo tomado por pastagens e espécies exóticas, como eucalipto, plantas ornamentais e palmeira-real.



Mudas em Corupá



Dentro da área mapeada, há 66 nascentes a serem recuperadas. Para execução do projeto, será utilizado o Viveiro Municipal de Corupá, onde serão recebidas, guardadas e cultivadas as mudas adquiridas para posterior plantio nas áreas degradadas.



Menor índice em dez anos



Jaraguá do Sul exportou em 2016 o menor valor em dez anos. No ano passado, foram US$ 510,6 milhões — uma queda de 18% em relação a 2015. Há dez anos, as vendas para o exterior atingiram US$ 626,4 milhões. E no melhor momento, o município atingiu US$ 827 milhões.



Motores e geradores



A maior parte dos produtos jaraguaenses exportados são motores e geradores elétricos. De 2015 a 2016, houve queda de 24% nesses itens, mas considerando a década, o incremento foi de quase 70% em valores absolutos.