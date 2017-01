Cinthia Raasch: Acesso ao morro Boa Vista pavimentado, em Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 16/01/2017 | 07h32

Mais um passo será dado para alavancar o turismo de Jaraguá do Sul e fazer a alegria dos moradores da região que apreciam a subida ao Morro Boa Vista. A Prefeitura de Jaraguá assina nesta segunda-feira contrato com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 975 mil para a pavimentação do trecho.



Os recursos vêm do Ministério do Turismo, por meio de emenda do deputado federal Mauro Mariani (PMDB). Mariani e Carlos Chiodini, secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado, confirmaram presença para o ato de assinatura do contrato no gabinete do prefeito Antídio Lunelli, às 9h30.



Sem poeira

O projeto prevê a pavimentação no trecho a partir da Capela São Benedito, na estrada JGS 453. No local, está a maioria dos moradores que reclama da poeira.





Projeto em análise

O Secretário de Obras, Onésimo Sell, estuda o projeto para conseguir fazer a maior metragem de pavimentação com o recurso. No ano passado, um quilômetro da subida foi concretada até a igreja Chiesetta Alpina – também com recursos resultantes de emendas do deputado federal Mauro Mariani. A estrada ainda é de chão por cerca de 2,5 quilômetros abaixo da pavimentação e um quilômetro para cima, no caminho até as antenas.



Sede inaugurada, mas sem previsão de uso

A nova sede da Prefeitura de Corupá foi inaugurada no fim do ano passado, mas o espaço, que fica junto à Secretaria de Infraestrutura, ainda não pode ser totalmente utilizado porque precisa de adaptação da rede elétrica e de equipamentos. Segundo o gerente da Celesc, Danilson Wolff, a Prefeitura deve encaminhar à companhia o projeto da rede. A proposta precisa ser analisada antes da execução.





Primeiro as que gastam com aluguel

A intenção é que todas as secretarias, inclusive a sede administrativa da Prefeitura de Corupá, ocupem o mesmo espaço. O prefeito João Gottardi (PP) pretende priorizar a mudança de endereço para as pastas que ocupam espaços locados, como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura e o Conselho Tutelar. A mudança de sede só poderá ocorrer após todas as adequações da Celesc. Não há previsão de data para a conclusão.



Homicídios

O ano de 2016 fechou com seis assassinatos em Jaraguá. No ano anterior, foram duas mortes violentas: um homicídio e um latrocínio. O número aumentou, mas vale lembrar que a vizinha Joinville fechou o ano com o recorde de 127 assassinatos, um a mais do que o registrado em 2015.