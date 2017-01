Chuvas causaram alagamento, quedas de muro e deslizamentos em Jaraguá do Sul

Clima 04/01/2017 | 20h15

As chuvas que atingiram a região Norte de Santa Catarina nesta quarta-feira causaram pontos de alagamento, deslizamentos, quedas de muro e galhos quebrados em Jaraguá do Sul nesta quarta-feira. Segundo a Defesa Civil, o acumulado de chuva chegou a 80 milímetros em uma hora na cidade.



Confira mais notícias sobre Joinville, Jaraguá e região



A Defesa Civil atendeu dez ocorrências, concentradas nos bairros Barra do Rio Cerro, Jaraguá Esquerdo, São Luiz e Barra do Rio Molha. Entre elas estavam duas quedas de muro, uma no Jaraguá Esquerdo e outra na Barra do Rio Molha; um galho de árvore que caiu sobre ponto de ônibus na Vila Lenzi; um deslizamento próximo à Escola Guilherme Hanemann e alguns pontos de alagamento de vias. Por volta das 19 horas, os rios já estavam em estágio de normalidade.



Para quinta-feira, a previsão é de tempo instável com chuva e descarga elétrica devido ao deslocamento de uma frente fria próximo à costa catarinense. Na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí e no Norte do Estado, haverá aberturas de sol com chuva no decorrer da tarde, com aumento do risco de temporal localizado, com chuva moderada por alguns momentos e rajadas de vento acima de 60km/h, com chance de granizo para todas as regiões.