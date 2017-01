Anhanguera oferece mais de 300 vagas para cursos gratuitos de verão em Jaraguá do Sul e feira da empregabilidade

20/01/2017 | 09h20

inaugura sua temporada de cursos gratuitos de verão para aqueles que buscam se atualizar profissionalmente e buscar novas oportunidades no mercado de trabalho. As capacitações acontecem em 25 e 26 de janeiro, das 19h às 22h.Estão disponíveis mais de 300 vagas em quatro áreas, como: oficina de currículo e entrevista, Engenharia e o mercado de trabalho, expectativas do mercado de trabalho e brinquedos educativos. As aulas serão ministradas por professores e coordenadores da instituição, de forma dinâmica e com carga horária de até três horas. As inscrições devem ser realizadas com antecedência pelo site aperfeicoar.anhanguera.com/empregabilidade Todos os alunos receberão certificado de conclusão. Para participar é necessário terrealizará em 25 de janeiro, das 16h às 20h, a Feira da Empregabilidade. Gratuito e aberto ao público, o evento tem como objetivo aproximar quem procura trabalho ou estágio de quem oferece vagas no mercado, além de proporcionar uma programação que auxilia no desenvolvimento da carreira e na ascensão profissional. O evento contará com a participação de empresas de recrutamento, com a disponibilização de vagas de emprego e a realização de seleção de candidatos. Para participar, basta comparecer na unidade.25 e 26 de janeiro (quarta e quinta-feira)das 19h às 22hFaculdade Anhanguera de Jaraguá do SulRua Major Júlio Ferreira, s/n – Vila Lalau – Jaraguá do Sul - SCno site aperfeicoar.anhanguera.com/empregabilidade, ou no telefone: (47) 2107-470025 de janeiro (quarta-feira)das 16h às 20hFaculdade Anhanguera de Jaraguá do Sulno telefone: (47) 2107-4700