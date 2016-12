Prefeito eleito de Jaraguá do Sul anuncia secretariado e conselho

Política 09/12/2016 | 11h46

O prefeito eleito de Jaraguá do Sul, o empresário Antídio Lunelli (PMDB), apresentou na manhã desta sexta-feira os doze integrantes do secretariado que comandará o poder Executivo da cidade a partir de 2017. Ele também anunciou que terá cinco conselheiros não-remunerados que o ajudarão nas decisões da Prefeitura.



Logo ao iniciar seu discurso, Lunelli fez uma espécie de desabafo.



— Serei um prefeito presente, atuante. Não estou aqui por salário, nem por maracutaias políticas. Não preciso disso. Estou aqui como cidadão. Com o desafio de ajudar Jaragua do Sul. Não concordo com a política desse país. Estou aqui para fazer diferente —, disse.



Depois, manifestou-se diretamente a cada um dos secretários, a quem referiu-se várias vezes como integrantes de uma equipe esportiva no começo de um campeonato.



— As pessoas que aqui estão vao assumir um compromisso com Jaraguá do Sul. Ninguém está aqui por um cargo ou um salário. Estão aqui por um desafio — disse.



Gestão



Lunelli também deixou claro que o modelo político-partidário não terá espaço na sua administração.



— Será uma administração voltada totalmente na linha da iniciativa privada, desburocratizando, simplificando e fazendo com que o nosso município volte a crescer.