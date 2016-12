Jovem de 21 anos morre em acidente na BR-280, em Guaramirim

Trânsito 17/12/2016 | 10h46

Uma jovem de 21 anos morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro por volta das 5h15 deste sábado no quilômetro 47 da BR-280, em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Siuzetti Dilmara Dias estava em uma motocicleta Yamaha, com placas de Guaramirim, quando foi atingida por um Toyota Corolla, de Jaraguá do Sul.



De acordo com a PRF, o carro se perdeu em uma curva e bateu de frente com a motocicleta. Siuzetti morreu no local e o motorista do carro foi encaminhado para o Hospital São José, de Jaraguá do Sul. Ele tinha ferimentos, mas não corria risco de vida.



O trânsito não precisou ser bloqueado na região porque o veículo e a motocicleta saíram da pista na colisão.