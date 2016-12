Feira "Natal feito à mão" abre nesta quinta-feira em Joinville com opções de presentes

SOCIAL 08/12/2016 | 10h12

Artesãos, estilistas, produtores coloniais e culinaristas de Joinville e região estarão expondo produtos exclusivos a partir desta quinta-feira (8) na 4º edição da feira “Natal feito à mão”. O evento vai até domingo (11), no Centro de Convenções Alfredo Salfer, no piso térreo do Centreventos Cau Hansen, em Joinville.



A feira funcionará das 12 às 21 horas, de quinta a sábado; e das 15 às 21 horas, no domingo. Serão 49 estandes com produtos de mais de 70 empreendimentos ligados à economia solidária e criativa. Também serão oferecidas oficinas gratuitas em todos os dias, no período da tarde, e sorteios de vales-compra, de quinta a sábado. O estacionamento é gratuito.



O evento é organizado pelos próprios empreendedores, com a correalização da incubadora pública Join.Cubo, ligada à Secretaria de Assistência Social de Joinville e que funciona no Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores (Cepat).



Alguns empreendimentos são ligados à Associação das Artesãs e Culinaristas de Joinville (Artculle), Associação Joinvilense do Artesão (Ajart), Associação de Empreendimentos de Artesanato Solidário (Aemartes), Associação de Empreendedores Artesanais Solidários (Adeas) e Arte Joinville.



É possível visualizar alguns produtos por meio da fanpage Feira Natal Feito à Mão no Facebook.



Serviço

Feira Natal feito à mão

Quando: 8 a 11 de dezembro

Onde: Centro de Convenções Alfredo Salfer (piso térreo do Centreventos Cau Hansen)

Horários: dias 8, 9 e 10 (quinta a sábado), das 12h às 21h

