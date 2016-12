Confira dicas para presentes de Natal made in Joinville e região

Social 10/12/2016 | 16h46

Faltam duas semanas para o Natal, mas a época de confraternizações de final de ano já chegou. Para quem ainda não escolheu o que dar ao amigo secreto ou está em dúvida no presente de um conhecido ou familiar, listamos algumas opções que você vai encontrar na Feira "Natal feito à mão", evento que segue até este domingo no Centro de Convenções Alfredo Salfer, no piso térreo do Centreventos Cau Hansen, em Joinville.



Os itens são exclusivos de artesãos, estilistas, produtores coloniais e culinaristas de Joinville e região. Serão 49 estandes com produtos de mais de 70 empreendimentos ligados à economia solidária e criativa. Tem várias opções e preços. Para entrar em contato com os artesãos, basta ir na página do Facebook Natal Feito à Mão.



Confira lista com 12 dicas:



1 ) Marca-página: R$ 15

6) Porta-copos R$ 10





7) Carteira - R$ 40

8) Quadrinhos - conjunto azul, R$ 85





11) Kit sabonete e aromatizador - R$ 20

12) Samurai - R$ 60





O evento é organizado pelos próprios empreendedores, com a correalização da incubadora pública Join.Cubo, ligada à Secretaria de Assistência Social de Joinville e que funciona no Centro Público de Atendimento aos Trabalhadores (Cepat).



Alguns empreendimentos são ligados à Associação das Artesãs e Culinaristas de Joinville (Artculle), Associação Joinvilense do Artesão (Ajart), Associação de Empreendimentos de Artesanato Solidário (Aemartes), Associação de Empreendedores Artesanais Solidários (Adeas) e Arte Joinville.