Cinthia Raasch: Transporte coletivo de Jaraguá do Sul pode ter subsídio

Um trecho do projeto de lei do Plano Municipal de Transporte Público Coletivo de Jaraguá do Sul (PlanTransp) aprovado em sessão extraordinária pelos vereadores menciona a criação de um fundo municipal de transporte urbano para subsidiar o transporte coletivo. Estaria aí o "milagre" (usando o termo de gerente da Canarinho) para conseguir uma passagem mais barata? A minuta da nova concessão fala em tarifa máxima de R$ 3,49, sendo que hoje está em R$ 4 a passagem antecipada e R$ 4,35 a embarcada.



Falta um



Ainda como etapa para lançar o edital do transporte coletivo, falta votar o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) de Jaraguá. O projeto, também do Executivo, foi enviado em regime de urgência para a Câmara de Vereadores em dezembro. Lá se fala em políticas e parcerias público-privadas para subsidiar as isenções e descontos nas tarifas.



Sem novo Caps



Por não apresentar a ordem de serviço dentro do prazo determinado, Jaraguá não terá mais direito a R$ 500 mil do Ministério da Saúde para serem utilizados na construção de um centro de atenção psicossocial (Caps). O contrato era de 2013 e a portaria de cancelamento foi publicada ontem pelo governo federal.



À espera de ventos melhores



Além de todos os prejuízos já causados pela crise, tem outro fator que pode trazer dor de cabeça para a maior empresa de Jaraguá, a WEG. Com a recessão econômica nacional, a demanda por energia no País diminuiu. Assim, nos próximos anos, não se espera crescimento massivo do setor eólico. A energia deve vir de usinas já instaladas. E a WEG tem investido no setor e é fornecedora para a cadeia eólica. Na última aquisição no segmento, em dezembro, a WEG comprou o controle acionário da TGM, multinacional que fabrica turbinas e transmissores.



"Colapso"



A Tecsis, principal fabricante de pás para energia eólica, demitiu em dois anos aproximadamente três mil funcionários. Em entrevista à revista "Exame", o diretor de novas energias da WEG demonstrou preocupação. "Se a contratação continuar baixa por mais dois anos, corremos o risco de um colapso na cadeia de fornecedores", diz João Paulo Gualberto.



Que calor!



As cidades do Vale do Itapocu continuam entre as mais quentes do Estado. Ontem, a temperatura em Schroeder chegou a 38ºC, mas a sensação térmica foi de 49ºC. Em Corupá, os termômetros atingiram 39ºC. Já na pele, a sensação foi de 47ºC. E Jaraguá do Sul ficou com 38°C, com sensação de 43ºC. Haja banho de rio e refresco na praça das Águas em frente à antiga Carinhoso.



BR-280



Foi publicado o texto final do orçamento do governo federal em 2017. Como a coluna já havia informado, os recursos para a duplicação da BR-280 estão muito abaixo do esperado. Com emendas, o valor ficou em R$ 75,009 milhões.