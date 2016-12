Cinthia Raasch: Schützenfest, em Jaraguá, deu lucro de R$ 77 mil

Portal Jaraguá 01/12/2016 | 08h02

A 28ª Schützenfest rendeu receita de R$ 1,1 milhão. Desse total, o lucro foi de R$ 77 mil. O valor será aplicado na conta da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul para a próxima edição da festa. O superávit não é alto, mas é importante destacar que essa foi a primeira vez que a Prefeitura não repassou recursos para a Schützen. “O maior lucro é ver a marca da Schützenfest valorizada”, avalia o presidente da fundação, Sidnei Lopes. Aproximadamente 70% do público entraram no parque de eventos em horários em que não havia cobrança de ingressos. A gratuidade foi um fator que estimulou a ida à festa, chegando a 75 mil nos pavilhões e mais 10 mil nos desfiles. Assim, houve mais refeições consumidas e 12% de incremento na venda de chope.



Massaranduba



O julgamento da candidatura de Armindo Sesar Tassi (PMDB) na terça no TSE terminou com pedido de vista da ministra Rosa Weber. A magistrada pediu mais tempo para analisar se Tassi foi cassado por arrastamento, junto com o ex-prefeito Mário Fernando Reinke, por abuso de poder econômico. Antes do pedido de vista, a discussão na sessão era sobre a responsabilidade do vice na atuação do programa social que distribuía macadame a agricultores. Tassi recebeu mais votos para prefeito de Massaranduba, mas não conseguiu registrar a candidatura. O novo julgamento ainda não foi marcado.



“Injustiça”



“Uma palhaçada, uma injustiça”, considerou Ivo Konell sobre a sentença que condena sua esposa, Cecília Konell, a cinco anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto e a inabilitação para cargo público pelo mesmo período. Em 2009, a então prefeita nomeou a irmã para as funções gratificadas de supervisora de biblioteca e supervisora de patrimônio arquitetônico. A irmã era concursada para a função de digitadora (que não existe mais) e estava cedida ao Poder Judiciário. Assim, nunca exerceu os cargos das nomeações. Ivo afirma que isso já acontecia em mandatos de outros prefeitos e que afetava vários servidores que ocupavam funções extintas. “Todos os valores foram devolvidos. Essa decisão se reverte”, considerou.



Orçamento



A Câmara aprovou o orçamento de R$ 140 milhões para a Prefeitura de Guaramirim e de R$ 3 milhões para o Legislativo no ano que vem. Em 2016, o total ficou em R$ 136 milhões. Assim, o orçamento do ano que vem terá incremento de 5% – menos que a inflação. Mas outras cidades da região, como Jaraguá, estimam queda de receita.



Leia as últimas notícias de Jaraguá do Sul e região.

Confira outras colunas de Cinthia Raasch.



Dinheiro na conta



A Prefeitura de Guaramirim depositou ontem o salário e a segunda parcela do 13º salário ao funcionalismo público. “Em tempos difíceis, injetar R$ 4 milhões pode refletir em compras e movimentar todo o comércio”, avalia o prefeito Lauro Fröhlich.



Luta contra a Aids



Começa hoje a quinzena de ações de prevenção e diagnóstico da aids em Jaraguá. Haverá reforço na entrega de materiais informativos, nas orientações nas unidades de saúde e maior oferta de testes rápidos. Hoje, aproximadamente 800 pessoas vivem com HIV/aids e estão em tratamento na cidade. Até novembro, foram diagnosticados 68 casos novos em Jaraguá.