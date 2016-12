Cinthia Raasch: Retrospectiva de 2016 em Jaraguá do Sul

Portal Jaraguá 30/12/2016 | 19h56

2016 foi um ano atípico para Jaraguá do Sul. O município pujante, de empresas consolidadas nacionalmente – motivo de orgulho de sua população, continuou sentindo a crise econômica. Jaraguá viu sua mão de obra empregada ser reduzida para 63 mil trabalhadores. Dois anos atrás, eram 71 mil. Um recuo de 11%. Nas indústrias, o encolhimento foi ainda maior, chegou a 15% de redução na quantidade de funcionários. Com desemprego e salários menores de quem se manteve trabalhando, tudo reduziu-se. As vendas no comércio, o ritmo da construção civil, a compra de veículos e os investimentos públicos fecham o ano com retração. Faltou dinheiro.



A obra mais esperada



Neste ano, finalmente, saiu o viaduto na avenida Prefeito Waldemar Grubba! Em agosto, dois anos depois da data prometida, houve a entrega, que trouxe alívio ao trânsito. Agora pelo menos um trecho da entrada e saída de Jaraguá flui melhor. Falta ainda a duplicação da BR-280 e do trecho estadual desta rodovia até Guaramirim.



Ano de despedidas



Em junho, Jaraguá perdeu um dos seus maiores empresários. O carismático e inovador Werner Voigt faleceu aos 85 anos de idade. Em dezembro, a despedida foi de Alida Grubba Rudge, a pessoa mais idosa da América do Sul. A jaraguaense estava com 113 anos.



Na política



Como ano eleitoral, 2016 elegeu Antídio Lunelli (PMDB) como novo prefeito de Jaraguá. O empresário já tinha desejo de concorrer há quatro anos, mas problemas de saúde atrasaram os planos. Será sua estreia na política. As urnas também elegeram um novato para a Câmara de Vereadores: Anderson Kassner (PP) foi o mais votado em sua primeira disputa eleitoral.



Cassados



Em Jaraguá, depois de discussões e uma comissão para avaliar a permanência de José Ozório de Ávila (PSC) na Câmara, o presidente foi cassado nos últimos momentos do ano. 2016 também foi marcado por cassações em Massaranduba. Prefeito e vice foram afastados. Mario Fernando Reinke (PSDB) e Armindo Sésar Tassi (PMDB) deixaram a Prefeitura em julho. Sésar se elegeu prefeito para o período de 2017 a 2020, mas não sem antes enfrentar uma disputa que chegou a Brasília.



No azul



Uma das exceções no Estado, Lauro Fröhlich fecha a administração em Guaramirim com todas as contas em dia. De acordo com a assessoria, o prefeito quitou inclusive dívidas do governo passado, que somavam mais de R$ 9,4 milhões. Em quatro anos de gestão, Fröhlich recebeu R$ 87 milhões, entre repasses dos governos estadual e federal.



Presente de Natal



Os servidores da Câmara de Jaraguá terminaram o ano com mais R$ 850 na conta. O projeto de abono natalino aprovado pelos vereadores custou R$ 38 mil ao município. Em 2015, por causa da crise, não houve esse extra.