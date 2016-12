Cinthia Raasch: Proposta prevê punição a servidor público municipal que tiver má conduta em Guaramirim

Portal Jaraguá 06/12/2016 | 08h03

Aquela placa em órgãos públicos que cita o trecho do Código Penal – "Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: detenção, de seis meses a dois anos, ou multa" – tem provocado bastante discussão em Guaramirim. Não pela penalidade, mas sobre a falta de respaldo para o cidadão que recebe atendimento inadequado. O presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Evaldo Junckes (PT), o Pupo, afirma que alguns servidores acreditam ser intocáveis porque são concursados. Por isso, apresentou um projeto de lei para responsabilizar de forma civil, penal e administrativa os funcionários que executarem exercício irregular das atribuições. "Isso é para aquele servidor que falta na hora que quer, que toma café na hora que quer, vai moralizar a administração", defende Pupo.



Votação



O texto da lei prevê responsabilização para atos que resultem em prejuízo ao erário ou a terceiros. Nesse caso, entram as multas de trânsito, que seriam descontadas do salário do servidor. A proposta já passou em uma votação. A segunda sessão para analisar a lei complementar está prevista para quinta. Se passar, uma comissão deverá ser formada na Prefeitura para avaliar as denúncias e irregularidades constadas.



Despedida



Morreu no domingo o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntário de Corupá, Lourival Horn. Ele morreu vítima de um infarto em Blumenau, onde estava internado desde a semana passada. Lourival era membro da associação desde 1990 e estava na presidência da entidade desde 2009. O corpo foi cremado ontem à tarde.



Adiamento



Foi adiada a troca de comando do 14º Batalhão de Polícia Militar em Jaraguá do Sul prevista para hoje. A nova data ainda não foi definida.



Auto de Natal



O Auto de Natal da Scar será nos dias 10 e 11 de dezembro, às 20 horas. O espetáculo deste ano, que envolve mais de 150 artistas de todos os núcleos de produção da Sociedade Cultura Artística, é baseado no poema A noite antes do Natal, de Clement Clarke Moore. A obra de 1822 definiu a imagem do Papai Noel na cultura popular atual. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).



Feira de empreendedores



O Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) do Sebrae realiza feira no sábado e no domingo, no Sesc de Jaraguá. O projeto capacita professores e ensina alunos sobre empreendedorismo. Durante o ano, os estudantes criam pequenos negócios dentro das escolas. Na feira, os produtos e serviços vão ser oferecidos ao público.



Pavimentação



Foi assinada a ordem de serviço da pavimentação da rua Dorval Marcatto, no Chico de Paulo. Serão asfaltados quase 750 metros. A obra custará R$ 1,46 milhão. O recurso vem de convênio entre a Prefeitura de Jaraguá do Sul e o BRDE.