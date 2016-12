Cinthia Raasch: Produto interno bruto de Jaraguá do Sul cai quase 11%

Portal Jaraguá 15/12/2016 | 08h01

O produto interno bruto de Jaraguá do Sul registrou queda de 10,8% em um ano. O IBGE divulgou ontem o levantamento do PIB dos municípios referente a 2014. Jaraguá, que tinha R$ 7,8 bilhões de soma em 2013, ficou com menos de R$ 7 bilhões no levantamento mais atualizado. Com isso, a posição dentro do estado também caiu, foi de 5º melhor resultado de Santa Catarina para o 7º. A ordem ficou assim: Joinville, Florianópolis, Itajaí, Blumenau, São José, Chapecó e Jaraguá.



Produção industrial



A produção industrial puxou o PIB de Jaraguá para baixo. A queda foi de 28% de 2013 para 2014. O produto interno foi de R$ 3,6 bilhões para R$ 2,6 bilhões. Com isso, no ranking nacional, o município foi da 60ª posição para a 93ª.



Tassi consegue registro



O julgamento quase na virada de terça para quarta-feira inverteu a situação para a Prefeitura em Massaranduba. Armindo Sesar Tassi (PMDB), que não conseguiu registrar a candidatura na Justiça Eleitoral e no Tribunal Regional Eleitoral, obteve o aval no Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. O placar ficou em quatro votos contra três. O presidente Gilmar Mendes, o relator Luiz Fux e outros ministros consideraram que a ação que cassou o mandato de Tassi enquanto vice de Mário Fernando Reinke (PSDB) não indicou qual foi a participação do peemedebista na distribuição de macadame antes das eleições de 2012. Em julho, prefeito e vice foram cassados por abuso de poder econômico e corrupção. Já no lado contra a candidatura, a ministra Rosa Weber reiterou a posição do Tribunal de Justiça, em Florianópolis, que considerou que prefeito e vice se beneficiaram da distribuição do material aos agricultores antes do pleito de quatro anos atrás.



É o prefeito?



Mas o deferimento do recurso no TSE não quer dizer que Tassi seja o novo prefeito de Massaranduba. O Cartório Eleitoral aguarda orientação sobre os próximos passos. Dávio Leu (PSD) espera a publicação do acórdão para que seus advogados analisem como proceder. Provavelmente haverá recurso. Em outubro, Tassi fez 6.506 votos, enquanto Dávio atingiu 3.519 – que constavam como 100% dos votos válidos.



Secretariado em Guaramirim



Luis Chiodini (PP) já definiu o primeiro escalão para a Prefeitura de Guaramirim. Na Secretaria da Saúde ficará a enfermeira sanitarista Ivone Gonçalves da Luz. Na Educação, estará a pedagoga Claudia Chiodini (PP). Claudia já foi secretária da mesma pasta no governo Lauro Fröhlich e teria sido demitida por apoiar o irmão. O secretário de Obras será Sandro Luiz Depin, empresário do ramo metalúrgico e presidente municipal do PSDB. Já a Secretaria de Finanças terá o comando de Jair Tomelin (PP), que foi responsável pela Saúde em parte do governo atual.



Economia



Chiodini pretende reduzir de 105 para 75 os cargos comissionados em Guaramirim. Da meta, 26 são diretores de escola. "Respeito com dinheiro público será marca da nossa gestão", declarou. A intenção é em janeiro economizar R$ 450 mil com folha de pagamento e aplicar os recursos no que é considerado prioritário.